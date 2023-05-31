【夏日穿搭】極端酷熱天氣下清涼穿搭推介　HK$99起入手高質背心跟女星扮靚

▲ 大家不妨為自己入手一件人氣背心，抵抗炎炎夏日。

夏日穿搭離不開T恤、牛仔短褲等裝束。不過最近天氣極之酷熱，穿著小背心既可保持清爽感，亦能外搭小外套，成為快速出門的最佳時尚單品。TOPick為你精選以下7大品牌背心推介，由高質平價小眾品牌、潮流品牌至大牌出品都有，豐儉由人，加上款式簡約又百搭，打造夏日清涼ootd無難度!

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Uniqlo女裝 AIRism 吊帶背心 (HK$99) 【了解更多】

▲ 橄欖色吊帶背心配上卡奇色西褲，十分型格。 (圖片來源: www.uniqlo.com.hk)

採用AIRism清爽物料，Bra Top系列內裡均附有具承托功能的胸墊，結合胸圍與上衣，清爽輕便。設有4色可選，既可當作上衣單穿，亦可配恤衫或各式各樣外套。

Love, Bonito -Francis Textured Crop Tank Top (HK$169) 【了解更多】

▲ OL一族可以選擇多穿加一件小外套，作辦公室穿搭。(圖片來源: www.lovebonito.com)

設有經典色可選-黑色及白色，採用紋理面料製成，圓領、合身的短款設計，給人簡潔大方感覺。即使單穿背心，或配襯西裝外套亦可。

Diesel Logo Cutout Tank Vest (HK$2600) 【了解更多】

▲ Blackpink Jisoo在美國旅遊及參加音樂節時，都連續幾次穿上Diesel背心。 (圖片來源: sooyaaa__@Instagram)

Y2K 風潮之下，Diesel Logo背心可以說是明星穿搭出鏡率極高的單品。胸口前「D」字型 Logo鏤空設計，配上低腰牛仔褲，型格中帶少性感，低調地展示好身材。

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Courrèges straight-hem tank top (HK$1244) 【了解更多】

▲ 白色Courrèges straight-hem tank top，配上牛仔褲，同樣做出率性型格感覺。(圖片來源: www.farfetch.com)

巴黎時裝品牌，主打極簡性感設計。入膊修身剪裁的小背心，配以黑白用色及刺繡Logo設計，突顯身材曲線之餘，亦低調地展現簡約奢華。

Loewe Anagram tank top in cotton (HK$3500) 【了解更多】

▲ 張曦雯早前去曼谷旅遊以白色Loewe Anagram背心，配以天藍色恤衫。(圖片來源: kelllycheung@Instagram)

絕對是人氣之選，各地女星、時尚博主及KOL私底下穿搭都必定有它。設有黑、白、灰經典長青顏色可選，修身版型配上標誌性Anagram 刺繡圖案，可塑性高又百搭易襯。

Prada Ribbed knit jersey tank top $8,200 【了解更多】

▲ 時尚Blogger Jenny Tsang以黑色 Prada背心，襯以深淺不一的灰色衣著穿搭。 (圖片來源: tsangtastic@Instagram)

亮相於Prada 2022秋季男裝系列，經過改造後，女裝款更能展示女性身形線條。設有黑、白色可選，飾有品牌標誌性倒三角金屬 logo，令背心更顯立體及高質感。

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CELINE STRIPED CROP TOP BLACK & WHITE (HK$5600) 【了解更多】

▲ Lisa為時裝雜誌影封面相時，都穿上同款crop top。 (圖片來源: lalalalisa_m@Instagram)

條紋網面背心，設有奶白色及海藍色可選，以厚實挺身的質地拼接Logo彈性織帶，簡單易襯之餘，辨識度高。Celine全球代言之一的Blackpink Lisa，私下穿搭都經常出現Celine背心款式。

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責任編緝：張懿慧