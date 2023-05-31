【極端酷熱】林超英用USB風扇堅拒開冷氣　網民：等我開埋你個份

▲ 林超英在社交社平貼文，表示熱天的關鍵是圖中陪伴多年的 15cm 直徑 USB風扇。（林超英facebook）

本港近日受到颱風「瑪娃」的下沉氣流影響，連日氣溫升破「極端酷熱」的35度水平，今日（31日）多區熱出新高度，上水、元朗、天水圍及赤鱲角都超過37度，甚至打破昨日高溫。不過曾經表示「沒有冷氣不會死」的前天文台台長林超英，在昨晚炎炎熱夜及今日下午，仍然無破戒，甚至貼文亮出一直沿用的消暑小法寶，就是直徑15厘米的USB風扇。不過網民留言相當有創意，笑言「多謝台長嘅努力，我又可以（冷氣）開低2度」；另有網民話「其實不是溫度問題，台長能夠刻苦耐勞」，亦有網民直言每人體質不同，曾經有人熱死，希望台長不要在家中熱到中暑。

林超英同前環境局局長黃錦星多年來都「鬥慳電費」，其中一招就是盡量不開冷氣。林超英主要用風扇降溫，早年曾表示「用了十年時間證明，沒有冷氣不會死。」而前星星局長亦曾表示家中只有睡房安裝冷氣，更要「28度先可以考慮開冷氣」。

靠USB風扇送涼風

昨晚林超英在facebook貼文，用測量儀量度家中實況溫度，更顯示背景有一把風扇，「2023.5.30 22:25 工作位置實況 ：氣溫 32.2度，相對濕度 76%，風速 0.4米/秒，關鍵是背景陪伴多年的 15cm 直徑 USB風扇。」

到今日下午，林超英再度貼文，有另一把風扇送涼風，測量儀顯示睡房氣溫31.2度，相對濕度 82%，「今早做了健身運動，有點累，午睡抬頭看實況，睡得着全靠掛在蚊帳頂的 15cm 直徑USB風扇，送來溫柔氣流。」

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網民：「你係得嘅」

相關貼文引來數百個留言，有網民直言「佩服你的堅持」、「你係得嘅」，竟然忍耐到熱夜不開冷氣。不過更多網民搞笑留言，「有冷氣都唔開，等我開埋你個份啦」、「唔好為啖氣，開冷氣啦」、「感謝！無你唔開冷氣減排，我邊有quota開冷氣。」

更有網民貼出家中冷氣溫度，學台長寫道：「2023.5.31 02:05 睡眠位置實況 ：氣溫 21.5度，相對濕度不知道，關鍵是21.5度我還開了17度冷氣。」有網民就指台長應該連風扇都不用，撥扇最環保。

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有網民直言有些情況難以傚法，「我工作環境，室內，但長期40度，風扇吹出嚟係熱風。」另有網民指市區溫度太高，「家住旺角，冇計，一到夏天，間屋好似開咗火爐咁⋯⋯」更有網民指，有些設施不能不開冷氣，「如果老人院吾開冷氣，我都不敢想像。」

另有網民都指自己用風扇都一樣未開冷氣；然而有網民就指不用批評他人開冷氣，最緊要按身體狀況量力而為，「買部一級能源標籤嘅冷氣機，加把風扇温度唔駛set 咁低已經用少好多電。」

天文台：未來兩日仍酷熱

天文台表示，颱風「瑪娃」的外圍下沉氣流為廣東帶來極端酷熱天氣。天文台今日（31日）下午錄得氣溫34.7度，為今年以來的最高紀錄，多處地區氣溫上升至35度或以上；上水、元朗公園、濕地公園的最高氣溫均升穿37度，上水最高37.2度、元朗公園37.5度；沙田35.7度、跑馬地35.8度、深水埗35.1度、將軍澳34.4度。

▲ 天文台顯示今日（31日）本港各區最高氣溫。（天文台截圖）

勞工處今早8時40分，發出黃色工作暑熱警告，至下午3時30分取消，歷時近8小時。而高溫觸發的雷暴及大驟雨，今午亦為北區及大埔區帶來超過30毫米雨量。

天文台預測，本港今明兩日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴；明早部分地區雨勢較大，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。

▲ 天文台９天天氣預報。（天文台截圖）

今午4時，瑪娃集結在高雄以東約520公里，預料向北或東北偏北移動，時速約12公里，未來一兩日橫過台灣以東海域，隨後移向日本以南海域並逐漸減弱。

▲ 今日下午4時，瑪娃集結在高雄以東約520公里，預料向北或東北偏北移動，未來一兩日橫過台灣以東海域。（天文台截圖）

9天天氣預報顯示，明天周四及周五仍然酷熱，最高氣溫33度，局部地區有雷暴。



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責任編輯：吳雋妍