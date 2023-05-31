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【直資學費】6成直資校擬加學費　男拔附小加15%：成本升、政府資助水平不變

社會 21:42 2023/05/31

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個別直資學校申請學費加幅較高，拔萃男書院附屬小學學費擬加至53,140元，增幅15%。（資料圖片）

全港逾6成直資學校已向教育局申請9月新學年加學費，涉及49間直資學校，創至少近10年同期數字新高。本報統計加幅最高料屬傳統名校拔萃男書院附屬小學，全年學費擬增至53,140元，按年加幅15%；男拔、聖保羅男女中學及附屬小學亦擬加1成學費。

男拔解釋加學費鑑於成本上升，以及政府資助水平近年「維持不變」，另有直資校長亦指當局資助追不上通脹，直資學校議會指，往年普遍直資學費加幅低，料學校為審慎預算才申請加學費。

教育局今日（31日）公布，截至本月18日，接獲49份2023/24學年學費調整申請，以及42份凍結學費通知書。按目前全港71間直資學校（包括9間中學暨小學分開申請），加學費申請佔約61.3%，不但高於3年疫情期間申請數字，翻查資料，今年更創至少10年同期數字新高。

本報翻查全港直資學校網頁，部分學校僅稱計劃加學費，但未有公布實際金額。根據其他學校資料，個別學校申請學費加幅驚人，拔萃男書院附屬小學全年學費，擬由本學年46,210元，增至53,140元，增幅15%；該校中學部學費擬加1成學費，中一加至57,830元，IB課程學費則加至132,500元。翻查資料，男拔在過去3年疫情曾凍結學費，或加學費低於3%。

另一名校聖保羅男女中學的小一及中一學費，亦擬上調1成，分別加至70,700元及72,400元；該校IB學費則擬增3.6%至102,000元。至於啓思中學開辦全港最貴直資IB課程，則擬再加學費至14萬元。

男拔回覆表示，該校多年一直爭取保持學費水平平穩，「有鑑於經營成本持續上升，以及政府提供的資助水平近年維持不變，本校今年需要向教育局申請調整學費。」學校決定調整方案前，已聽取中、小學部家長教師會意見，並以問卷諮詢全校家長，獲絕大多數家長回覆，指家長對調整方案表示理解和同意；經調整後的學費，將會支持課程發展需要，亦會用於改善課室及其他硬件設施。該校一直設立的獎學金亦會相應調升。

直資學校議會主席陳狄安表示，今年「數字上多了學校加學費」，但過去疫情下直資學校學費加幅相對少，估計學校主要因通脹及發展計劃等而調整學費，坦言近年政府向直資學校提供資助增幅少、去年甚至不升反跌，相信學校審慎預算而加學費。至於其所屬的英華書院則貫徹「平民直資」，今年凍結學費在24,000元。

另有多間學費較低的學校擬加學費，包括創知中學擬加10.3%至5,700元。校長黃晶榕指，過往3年疫情與家長共度時艱無加學費，惟面對通脹、大維修及教師工資等成本上升，以及內地交流團等經費，增加學校財政壓力，近年政府提供按人頭資助亦「追不到通脹」，為學校造成挑戰，形容是次加幅只是「每月數十元」。教育局稱會按既定程序處理申請。

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記者：馮琪雅

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