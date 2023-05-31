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【加學費】6成幼稚園擬加學費　學界料加幅低水平有辦團屬校平均加1％

社會 21:50 2023/05/31

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教育局接獲約620間幼稚園申請於新學年加學費。（資料圖片）

學生人口下降，早前有調查揭幼稚園界普遍陷入財政困難。教育局今日（31日）表示，截至本月中，全港約6成幼稚園、涉及約620間幼稚園申請在2023/24學年加學費，比去年同期約440間幼稚園，多出4成，亦創3年疫情以來新高。東華三院稱僅個別開全日班的屬校申請加學費，平均增幅1.2%；保良局則稱個別學校擬加學費；有幼稚園校長估計，加費申請主要涉及全日班，相信大部分加幅低於1,500元。

教育局表示，已接獲參加幼稚園教育計劃約480間幼稚園申請調升學費，佔參加計劃幼稚園約64%，約250間（33.3%）表示將凍結學費，教育局會繼續跟進餘下未交資料的幼稚園；至於沒有參加計劃的幼稚園，約140校申請在2023/24學年調升學費，1間申請調減學費，其餘約90間凍結學費。教育局現正審核申請。

東華三院回覆本報查詢表示，屬下幼稚園全數有參加計劃，半日班全部免收學費，經嚴謹評估後，只有個別幼稚園的全日班申請輕微調整學費，平均增幅為1.2%。保良局則指屬下24間幼稚園及25間幼稚園暨幼兒園均有參與計劃，個別學校因應校本需要申請加學費，原因包括營運費用調整、增加活動開支及校舍保養維修等。

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲指出，全日班資助雖然較多，但有校長反映全日班支出令學校負擔百上加斤，形容是「收一個蝕一個」，料加學費申請主要涉及全日班，透過簡易程序申請上調不多於當局要求的1,500元，她知悉不少家長也明白學校營運困難，倘無法負擔加幅，可申請學費減免。

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記者：馮琪雅

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