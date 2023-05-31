【數碼港擴建】金門奪數碼港擴建37億上蓋工程合約　 臨海建十層高新大樓料2025年竣工

▲ 數碼港擴建計劃建造一幢樓高十層（連天台）的新大樓，及優化毗鄰的數碼港海濱公園。

金門建築獲香港數碼港管理有限公司批出數碼港擴建計劃上蓋工程合約，總值港幣37億港元（4.72億美元）。工程將於今年稍後展開，預計最快於2025年完成。在工程高峰期間將僱用超過1,000名工人。

工程合約包括建造一幢樓高十層（連天台）的新大樓以提供設施包括辦公室、共用工作間、數據服務平台、多功能會議廳和配套設施等，及優化毗鄰的數碼港海濱公園。

金門總裁歐嘉榮表示，繼數碼港擴建計劃的地基及挖掘工程的設計和建造後，很高興再次獲數碼港批出該上蓋工程合約，以實現工程上無縫合作。團隊會以支持可持續發展為重點，致力使項目達致綠建環評 BEAM Plus 鉑金級別評級。

他表示，金門已就項目開發符合高效建築的建造方案，當中包括70%的機電工程以「機電裝備合成法」進行。機電模組在工地外的公司廠房製造不單可提高效率、安全和質量，更可減低施工時對社區的影響。

為進一步實現高效建築，金門亦將應用數碼解決方案，包括自行開發的數碼平台GTwin，讓團隊可以更好地監測工程進度、簡化工作流程，及收集不同來源的數據進行適時分析，以釐定最佳及更快的決策。金門的鋼結構、機電及外牆建造團隊亦會負責工程合約內相關的工作。

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責任編輯 李志強