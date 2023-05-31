【打擊毒品】警屯門私人住宅檢市值140萬元懷疑霹靂可卡因 　兩男女涉檢製毒及販毒被捕

▲ （黃傑偉攝）

警方昨日（30日）在屯門一私人屋苑，以製毒及販毒拘捕2名男女，被捕人年齡介乎19至35歲報稱無業，行動中檢獲一公斤霹靂可卡因，市值140萬元。港島總區特別職務隊第二隊高級督察梁涇文指，警方根據線報及深入調查，成功鎖定一個本地販毒集團，相信販毒集團會以大型私人屋苑闢作製毒及儲存倉庫，成員將毒品製成後交付其他成員在本地分銷。

警方經連日部署後於昨日採取行動，突擊搜查一個位於屯門私人屋苑，警員在單位內發現一名19歲女子及一名35歲男子，並在單位檢獲重一公斤懷疑霹靂可卡因，市值140萬元，及檢獲一批製毒工具包括熱熔機、電磁爐及電子磅，毒品相信供應本地市場。警方以涉嫌製毒及販毒拘捕2名男女，2人報稱無業，被捕男子有黑社會背景，被捕人仍扣查中，稍後將暫控製毒及販毒罪。警方留意到，販毒集團會揀選偏遠地區私人屋苑，藉位置及保安較嚴密以逃避警方追查。相信販毒集團背後由黑社會操控，案件仍調查中，不排除會有更多人被捕。警方重申，販毒及製毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉