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【綠色低碳】朱偉卿︰國家碳市場將達萬億級別　將會成為全球最大碳市場

政治 22:20 2023/05/31

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團結香港基金日前舉辦活動，促進「雙碳目標」。（受訪者提供）

由國家主席習近平提出的「雙碳目標」，即二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，並努力爭取2060年前實現碳中和。團結香港基金日前舉辦活動，就有關方面，促進內地和香港的交流與合作。上海寶碳新能源環保科技有限公司創始人朱偉卿朱偉卿表示，國家碳市場將達萬億級別。
 
朱偉卿指，對全國碳市場發展有信心。她稱，隨着雙碳目標的推進，期貨和衍生品市場逐步開放和發展；石化、化工、建材、鋼鐵、造紙、航空等行業納入全國碳市場；中國碳排放權統一市場相關的管理辦法、交易守則等陸續出台等，預計全國統一市場以後，現貨市場可以達到3,000億元。隨着更可以達到萬億級別的碳市場，將會成為全球最大碳市場。
 
被問及香港如何把握碳市場機遇時，朱偉卿指，中國碳交易市場仍在發展初期，而香港作為環球國際金融中心，金融體系完善，可大力發展與碳相關的綠色金融產品，她亦提及近年香港特區政府大力發展國際碳市場平台「CORE CLIMATE」，方便投資者參與碳交易。

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責任編輯：趙居逸

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