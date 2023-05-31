【高官訪京】何永賢匯報工作　夏寶龍冀港府繼續努力改善市民居住環境

▲ 何永賢拜會港澳辦主任夏寶龍並匯報工作。（政府新聞處圖片）

在京訪問的房屋局局長何永賢今日上午拜會港澳辦主任夏寶龍，匯報香港房屋事務的最新工作及措施，包括傳統公屋、資助房屋和「簡約公屋」等的積極推展。

房屋局形容，夏寶龍非常瞭解香港的情況，對本屆特區政府十分重視和關心香港市民的住屋需要，並推行多項有力的政策措施，針對性地解決房屋問題表示鼓勵，期望特區政府繼續努力改善市民居住環境。

何永賢表示，房屋工作是特區政府的施政重點，房屋局會繼續提速、提量、提效、提質以增加公營房屋供應，改善市民的居住環境，建立置業階梯，真正做到「民有所呼，我有所應」。



同日，何永賢考察了中關村論壇永久會址主會場的建築項目，了解項目採用建築信息模擬、建築機械人技術及智慧工地。她隨後到亦莊藍領公寓項目參觀，了解內地採用「組裝合成」建築法快速興建高層建築，提升工程質量和縮短施工時間。

何永賢明日（1日）會繼續在北京的訪問行程。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君