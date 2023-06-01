【搶人才】大三學生可提前報考AO等6大職系　多間大學將提供相應協助

▲ 多間大學歡迎政府新措施。（曾耀輝攝）

政府今日宣布，擴闊包括政務主任、二級行政主任等6個政府職系的招聘範圍，即將就讀大學三年級或正就讀大學三年級的學生，都可投考。政府形容新措施對學生、學校和政府而言是「三贏」。多間大學對新措施表示歡迎，並會為學生提供相應協助。

港大：投考培訓將涵蓋3年級學生

香港大學回覆TOPick查詢時表示，因應新措施，港大將鼓勵低年級同學，為申請公務員提早作出準備，而相關投考培訓和指導服務也會涵蓋3年級的學生。針對公務員工作，港大會為同學開設招聘講座和校友分享會，以了解到有關公務員職務，以及不同公務員職位要求、投考需留意事宜、評核方式和面試竅門等。

中文大學、科技大學、城市大學、理工大學、浸會大學、教育大學均對新措施表示歡迎，並會為同學提供相應的協助。

中大認為新措施，對有志於畢業後加入公務員隊伍服務社會的學生尤為鼓舞，將繼續提供全面職業教育計劃，讓學生掌握職場上的必要技能，以滿足公共服務與私營部門僱主期望。

科大表示，科大就業中心每年都會因應政府招聘時間表，協助有意投考公務員的同學作準備，包括舉行簡介會，介紹政府職系的架構及招聘流程，以及為同學安排模擬筆試及面試等。

浸大則形容，政府採用更具彈性的招聘策略，可為有興趣加入政府工作的學生提供更清晰的事業發展路徑。

理大：將積極配合政府招聘安排

理工大學則相信新措施，可以為更多有志服務社會和貢獻國家的學生提供機會，加入公務員行列。理大將積極配合各政府部門的相關招聘安排，啟發學生探索職涯方向。理大鼓勵並協助有意投身公共服務的學生，及早做好職業生涯規劃和準備，包括招募及推薦合適的學生，參加政府「專上學生暑期實習計劃」。

教育大學相信，新措施可讓有志投身公務員團隊的學生及早準備，教大會積極配合當局的工作，並適時向學生發放最新資訊。

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責任編輯：馮琪雅 趙居逸