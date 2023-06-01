【一舞傾城】蔡淇俊演金融才俊展成熟魅力　曾受TVB力捧與陳自瑤傳緋聞最經典

▲ 蔡淇俊客串《一舞傾城》！

在TVB熱播劇《一舞傾城》中，Paula（傅嘉莉飾）身邊出現一位熟悉的臉孔，那就是在2014年9月離巢TVB的蔡淇俊，是次「回歸」客串演才俊程宏開，令觀眾相當有驚喜！

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客串《一舞傾城》

日前，劇情講到Paula在萬國城結識身為金融才俊的程宏開，二人一見已互有好感，後來，二人又在畫廊中相遇，談起藝術就相當投契。

現年39歲的蔡淇俊被指與何家勁「撞樣」，不過他也明顯地增添成熟魅力，到內地發展後未見「劣化」情況。

▲ 《一舞傾城》（劇照）

開Cafe曾擁多間米線店

蔡淇俊離開TVB後，選擇北上發展，並在佛山定居。在2014年6月，他在微博宣布在佛山開設米線館，後來又開設火鍋店、Cafe。

相隔近10年「再現」TVB的蔡淇俊，他在TVB錄影《思家大戰》後接受傳媒訪問，他透露自己現時只經營兩間Cafe，10多間米線店以及火鍋店都因疫情等因素就再未有經營，並希望有機會回巢拍劇。

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拍《同事三分親》入屋

在2001年，蔡淇俊參加《TVB周刊》舉行的「至型bug仔」比賽奪冠入行，參加藝員訓練班後，他終在2004年在《赤沙印記@四葉草.2》首次擔任主角。

到2007年，他更獲高層曾勵珍欽點於處境劇《同事三分親》中演男主角陸哲，與關詠荷、金燕玲有不少對手戲，也憑此劇集人氣急升。

拍畢《同事三分親》後，蔡淇俊曾演《宮心計》、《法證先鋒III》、《大太監》、《法網狙擊》等劇集，離巢前最後一部作品是《飛虎II》。

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同性戀疑雲

蔡淇俊曾分享了一段影片，並寫道：「談感情我只牽愛人的手，對友情我只喝兄弟的酒。」他其後又說：「我不善言辭，愛你的話都藏在心裏，溢出眼裏。」

片內的他與一名男友人十指緊扣唱K，行為親暱加上他寫的說話言詞曖昧，令人誤以為他是同性戀者。

他解釋跟男友人拖手是因為喝了酒，並否認喜歡男人：「呸呸呸，怎麼可能。」

▲ 蔡淇俊惹來同性戀疑雲！（影片截圖）

否認戀陳自瑤

對於有網友問他是否已婚，他大方自爆：「結了。」又有網友問他是不是陳自瑤前男友，他對此則回應：「我不認。」

蔡淇俊日前接受傳媒時指自己尚未有小朋友，並稱「適當嘅時候就會去簽個字」。

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