【戀講嘢】前度炫耀溝女情史 　戀愛腦港女決心不再「沉船」

▲ 戀愛腦港女上《晚吹戀講嘢》分享愛情經歷。

ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》由ERROR成員郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持，在前晚（5月30日）播出的一集《晚吹戀講嘢》，主題為「盲戀溝女王」。

現年25歲的自由工作者Bell上節目分享「沉船」經歷，其前度曾向她炫耀「食女史」，先後跟二、三十位同事在一起，令全場嘩然，193更笑言有意到該公司入職。

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快速「沉船」

Bell於讀書時期在服裝店做兼職，其前度為當時的一位男同事，由於對方會主動買食物和飲品給Bell，又會主動送她回家，令她覺得對方很關心和照顧自己，二人在認識不足一個月的情況下便拍拖。

原來，Bell的前度很喜歡向她炫耀自己過往的情史，「佢會同我講自己嘅溝女史同食女史，仲會話自己食咗幾多個處女。因為當時我同其他同事會Share同一個Locker用，一齊用Locker嘅佢都食過。」

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▲ （《戀講嘢》）

炫耀「食女史」

前度早在拍拖前便跟Bell分享情史，目的是為了令她覺得自己與其他女生有所不同，在主持追問下，Bell透露前度曾跟二、三十位同事在一起，193隨即表示有意入職。

拍拖期間，曾有女同事提醒Bell指其另一半不是好人，更告知她曾被對方騙上家發生關係。不過前度向Bell解釋：「佢哋只係妒忌你，想我哋分手之後就有機可乘。」

除了同事外，前度亦追求Bell的大學同學，她們更將情慾對話截圖傳送給Bell，而前度則例牌否認並稱：「我係睇下佢對我有冇意思。」

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最終醒覺分手

Bell有次手持出軌證據質問前度，對方不斷反駁之餘更將Bell趕出家門。其後，前度要求跟Bell復合，並發錄音毒誓承諾會24小時公開自己的GPS。不過，Bell很快便發現前度已取消公開自己的GPS以及失聯，最終決定跟他分手。

Bell跟前度於3年前左右分手，至今仍未放下對方。前度現時已有女朋友，但仍不時會主動聯絡Bell及主動約她吃飯，不過她謂：「唔可以再接近，唔可以再沉船。」

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