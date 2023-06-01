【綠色炸彈】兄妹報稅爭父母免稅額　港女︰我俾家用多啲應該我填

▲ 有兄妹報稅為爭父母免稅額而鬧得不快。

報稅表於上月2日寄出，納稅人須於報稅表發出日期起的1個月內，即明天6月2日或以前填妥及交回報税表。有兄妹報稅為爭「父母免稅額」而鬧得不快，一名港女在網上討論區指，其收入及給父母的家用都比哥哥多，但對方卻強行霸佔父母免稅額，令她大感不滿。

收入俾家用多過比哥哥

該名港女於「香港討論區」以「因為填稅單同阿哥鬧交」為題發帖，表示之前報稅都是由哥哥填寫父母免稅額，因哥哥人工比她多少少。不過，今年有轉變了︰

我都升咗職加咗好多人工，仲多過阿哥。

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因此她向哥哥表示讓她填父母免稅額，但對方不肯，堅持由他填。她認為哥哥俾家用少，更經常問父母要錢。她寫道︰

我俾阿爸阿媽嘅家用多過佢多多聲，在情在理都應該係俾我填啦。

兄妹為此大吵一場，最後哥哥直接交了稅單，沒跟她說，她無奈問「我可以點好？」。

網民︰一人一個最公平

不少網民留言回應，有人批評哥哥「自私到不得了」，也有人覺得「一人一個最公平」、「邊個俾多啲咪邊個要」、「攬炒，一齊填，等稅局查」、「既然你阿哥填咗兼交咗，下年先算啦」、「問阿哥攞返差額咪得囉」。

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有網民分享他的經歷，他首年填報稅表時，剛好家姐同期入社會工作，而家姐第一時間取去父親的免稅額。他指當年自己人工較低，但有俾家用父母，更是每人一份，可是「家姐一蚊都無俾過」，諷刺「真係公平公正」。

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責任編輯︰王明芳