【意外墮海】鴨脷排女子遭巨浪捲走亡　事發一刻影片曝光

▲ 突然一個高約數米的巨浪從左邊鐵欄湧上碼頭。（Facebook 香港行山新手交流區）

香港仔鴨脷排本周二（30日）發生致命意外，一名女子懷疑失足被巨浪捲走，昏迷送院搶救不治。而事發一刻片段近日則於網上流傳。

從影片中可見，有約10餘名男女結伴到海邊觀浪，期間各人均樂極忘形，更有人不扶欄杆站在碼頭中央，在碼頭上伸出雙手，感受撲面而來的巨浪，狀甚興奮。而拍照者見狀亦曾高呼：「掹住條鐵欄啊！」

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而在事發一刻，當時有10名男女在碼頭上聚集，突然一個高約數米的巨浪從左邊鐵欄湧上碼頭，所有近左邊鐵欄的人群在一瞬間全部被捲向右邊。當巨浪過去後，人們在嬉笑間站起，卻未有發現碼頭上只剩下9人，一名身穿黃衣戴粉帽的女子懷疑失蹤。期間有人大呼：「嘩真係好危險啊！」

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不過隨即便有人驚呼：「喂喂喂走咗邊個啊？」眾人聞即四處張望，懷疑發現有同伴墮海：「哎呀佢落咗海啊！」影片至此結束。

救援人員接報到場，將該名43歲女子救起。她昏迷被送往律敦治醫院搶救，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。

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記者：黃穎津