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【恐怖意外】6歲女童於貨車後座玩耍　綁帶意外捲入車輪瞬間割斷雙腿

健康 11:22 2023/06/01

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

6歲女童於貨車後座玩耍，綁帶意外捲入車輪瞬間割斷雙腿

美國維珍尼亞州發生一宗恐怖意外，一名6歲女童坐在貨車後座時，用作固定貨物的綁帶意外捲入車輪，幾乎將她拉出窗外，並割斷其雙腿。所幸女童經過緊急進行手術後，目前恢復良好。

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綜合外媒報道，事發在2023年5月中旬，6歲女童Aubrey Scaletta正坐在貨車後座，拿著固定貨物用的綁帶玩耍。期間綁帶一端伸出車窗，意外捲入車輪並纏在傳動軸上，Aubrey幾乎被拉出窗外，瞬間收緊的綁帶更直接割斷其雙腿。當時Aubrey的姐姐就在旁邊，目睹了整宗駭人事故。

Aubrey隨即被直升機送到羅阿諾克紀念醫院（Roanoke Memorial Hospital），進行6小時緊急手術，將截斷的雙腿重新接上。所幸她在手術後血液流動狀況良好，院方亦已替她取下呼吸機。

受傷女童Aubrey Scaletta。（圖自Facebook@Lauren Wensel Scaletta）

受傷女童Aubrey Scaletta。（圖自Facebook@Lauren Wensel Scaletta）

Aubrey受傷後被送到醫院進行緊急手術。（圖自Facebook@Lauren Wensel Scaletta）

Aubrey目前恢復狀況良好。（圖自Facebook@Lauren Wensel Scaletta）

其母（圖左）指，Aubrey有希望於6月底坐輪椅出院。（圖自Facebook@Lauren Wensel Scaletta）

女童的母親Lauren Wensel Scaletta在Facebook發文表示，女兒已能自行呼吸，並已停止服用鎮定藥物。同時，她亦開始嘗試重新用口進食，但因為恢復過程需要攝取更多熱量，因此暫時仍會另外以插喉形式餵食。媽媽亦透露，Aubrey目前已從深切治療部（ICU）轉至一般兒科病房，並會在6月9日接受植皮手術，

現在看來，我們也許在6月底便能坐著輪椅離開醫院，醫療團隊的目標是讓她在聖誕節前帶著支架及助行器走路！

Lauren亦指出，雖然知道現階段這些事情無法保證，但聽到好消息依舊十分高興。而Aubrey出院後，需要繼續在家中或門診進行物理治療，以確保她恢復狀況良好。

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責任編輯：羅嘉欣

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