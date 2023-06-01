【癌症殺手】女子不烟不酒喉嚨有異物感揭患癌　醫生：日飲熱豆漿1個習慣釀禍

▲ 女子不烟不酒，喉嚨有異物感揭患癌，醫生：日飲熱豆漿1個習慣釀禍。

長期進食過熱的食物，隨時有致病危機。台灣一名50歲女子愛飲熱豆漿，因喉嚨有異物感便到醫院檢查，結果竟發現罹患上「下咽食道癌」。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫生吳昭寬在節目《健康2.0》中分享病例，指一名50歲女子不煙不酒，因喉嚨有異物感前往就醫，醫生透過内視鏡檢查發現，女子下咽和食道位置有腫塊，切片後證實罹患「下咽食道癌」。

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女患者其後開始做後續治療，覆診時向醫生表示，她可以忍受喉嚨痛，但最痛苦的就是「我再也不能夠喝熱湯了！」經進一步追問後，醫生才得知女子每次早上都會喝一杯豆漿，但買到辦公室後，她還要把豆漿放進微波爐加熱3次，達至滾燙狀態；還有想食麵時因怕食物會涼掉，因此堂食時會選擇趁熱吃，絕不外賣。

吳昭寬醫生表示，英國曾做過一項研究，發現一群人每天喝60℃以上700ml的熱茶，致癌率會比喝低溫的人士多一倍，因此要多加小心。他還提到，一般下咽癌和食道癌會出現吞嚥困難、喉嚨痛、吞東西有異物感等問題，甚至腫瘤會出現滲血，帶血絲，嚴重時會腫瘤潰爛引起口臭問題。

他指出，一般癌症的致病因子會有吸煙、飲酒和檳榔，而下咽癌和食道癌較特別的是還會出現「胃食道逆流」。同時，超過65℃以上的水被世界衛生組織列為2A致癌物，若黏膜長期受傷容易導致癌症。

耳鼻喉專科醫生：確診下咽癌通常已是晚期

香港耳鼻喉專科醫生林偉雄曾接受TOPick訪問時表示，下咽癌被發現時通常已是晚期，因為早期沒甚麼症狀，或類似慢性咽喉發炎，症狀不明顯，通常要做內窺鏡檢查才可發現。當腫瘤變大，有機會導致吞嚥困難、唾液帶血，甚至有機會轉移至頸部，令頸有硬塊，淋巴核腫大。

林醫生提到，若腫瘤太大，甚至有機會延伸至咽喉外圍，侵蝕附近組織，致進食、喝水時被嗆到，吞嚥困難。腫瘤甚至可延伸至周邊重要神經，譬如傷及聲帶神經，致聲音變得沙啞；若進入咽喉部位，可致呼吸困難。

他表示，下咽癌患者年齡年紀偏大、以男性居多、長期吸煙飲酒；患者通常營養不足，故往往體形偏瘦。

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責任編輯：羅嘉欣