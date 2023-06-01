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【啃老族】弟弟大學畢業月花萬元「喝茶」 女子呻雙親積蓄被榨乾︰65歲父不敢退休

親子 12:30 2023/06/01

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《愛回家》劇照 非當事人

有人說，敗家子都是寵出來的，此言非虛！近日有台灣女網民在網上發文，抱怨台大畢業的弟弟不務正業，更嗜好多多，一時玩音樂、一時想開餐飲店，近日更迷上「泡茶」，每月至少花3、4萬新台幣(約1萬港元)喝茶，還不收酬勞跑去茶會幫忙，但「所有支出都還是得跟爸媽拿，連自己的衣服也要每周拿回家給媽媽洗」，車貸也由父母支付，但父母生怕兒子在外面亂借錢，竟無奈縱容他，65歲老父為這個敗家子更搞到不敢退休。

台大畢業後不務正業

原PO日前在PTT發文，女網民指弟弟讀書不錯及台大畢業，但偏偏冇份工做得長︰「弟弟也算聰明，大學還是112畢業的。但畢業後因為念的科系不是自己的興趣所在，那時對音樂有興趣所以參加過一些演出，那時父母也支持說如果要再唸音樂相關科系也沒問題，畢竟非科班出來的競爭力還是比較差，但後來也不了了之。之後說對開餐飲有興趣，也去一些餐廳打過工，後來也嫌太累就放棄了。」

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之後，無業的弟弟待住家裏，後來認識一群泡茶的朋友，也是惡夢的開始︰「茶會的師父說看得到每個人的磁場，要喝他們的量子茶來調理身體。但茶葉的來源也不明，都他們混好也講不出是用了哪些茶葉，連泡茶的水還要特別買，每個月花在泡茶的錢3、4萬跑不掉。」

在茶會工作卻要倒貼

她又指弟弟免費為茶會工作，駕車在台中屏東載東載西，甚至影響家人作息，後來弟弟搬去茶會在另一個縣市開的新據點，說有員工住宿提供，但月薪僅得12,000新台幣(約3000港元)，還沒有勞工保險，結果最近茶會又表示要更改空間規劃，弟弟被趕出來，要自己租屋，總之就是收入卑微不夠應付日常開支。

女網民最痛心是父母為了弟弟耗盡積蓄，65歲的父親為免兒子借錢出禍，甚至不敢退休︰

弟弟吵著要買的汽車貸款結果還是爸媽在繳，每個月要從家裡挖走至少5萬，美其名說是先用借的，但我們也不期待他會還得出來了。不給他就說會想辦法去借，這說法讓爸媽更緊張，還不出來的爛攤子還是要靠爸媽收，不如自己給省去借款的利息。

她大嘆弟弟讀書這麼聰明卻變成這樣，令她也不敢生小孩。

網友紛紛留言，認為不肖子是父母寵出來的︰「妳爸媽自己寵出來的」、「爸媽狠不下心真的無解」，又推測茶會是邪教組織︰「學歷不錯+邪教洗腦+尼特啃老，怎麼雷同的劇情一再上演」、「弟弟就是逃避吧！台大畢業沒成就，說出來自己都很阿雜，那邪教就是浮木罷了」。

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