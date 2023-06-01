【 為父讀醫】為肺癌爸讀醫但等不到畢業 港女自勉：世上還有「無數爸爸」

▲ 莫樹錦盼望她將來能為無數的患病爸爸謀福祉。

「我畢業了！」在畢業季節裏，這類信息常見，惟來自Claudia的短訊，特別令醫生感觸。

十年前，她爸爸初患肺癌，情況不算壞，標靶藥效用好，讓病人得以維持良好狀態。那時，她仍是高中生，十分關愛父親病況，像母親多過像女兒般管束着父親，當然，病人也笑着樂於被管。可惜好景不常，Claudia在美國唸大學時，父親病情反覆，腦部功能衰退，開始失去記憶力和自主能力。

Claudia差點要停學，惟母親大力反對，她才完成學位並申請回香港讀醫學院，目的很清晰，為爸爸的病要成為醫生。當然，時間來不及而病人在她進醫學院前，已撒手塵世；然而，世上還有「無數爸爸」，她要繼續為這目的奮鬥，偶然也跟醫生聯絡報告學習進度。

晃眼五年，收到這鼓舞短訊，也明知故問她將來的發展方向，不出所料是腫瘤科。身受其禍的患者家人明白當中的苦楚，Claudia陪伴爸爸走過漫長旅程，由好轉壞再由壞轉差，在身體功能衰退下，最終離世，這令人心痛的過程要走過才明白箇中滋味。若她有朝一日成為腫瘤科醫生，定會更體貼病人和家人的感受，可以支持那些「無數爸爸」走過幽暗日子。

聽過很多不同醫學院考生計劃唸醫的原因，家人患病是最常見因素，惟病況有深有淺，對年輕學生影響也不一樣；不過，Claudia這段經歷，是醫生親眼目睹其傷痛之深、影響之大，因而轉化成奮鬥目標。

盼望她將來能為無數的患病爸爸謀福祉。

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