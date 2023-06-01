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【星級靚媽】張新悅產後曾變肥師奶靠6招變靚　47歲Nicola生日泳衣Look晒美好身段

娛樂 12:42 2023/06/01

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四女之母張新悅慶祝47歲生日。

張新悅（Nicola）於2007年跟山頂區區議員楊哲安結婚，婚後育有4名女兒，昨日迎來47歲生辰的張新悅舉行泳池生日Party，這位4條QUEEN之母大晒美好身段。

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跟二女Lily如姊姊

張新悅昨日在（5月31日）跟3名寶貝女於海洋公園酒店舉行泳池生日派對，她於IG分享一段短片，她稱昨日下午雷雨警告，幸好能夠如常舉行，她寫道：「謝謝個天！還不需要搽防曬。我真心覺得我啲賓客比我更加盡情！」

只見穿上一件頭波點泳衣的張新悅，跟12歲二女Lily喪擺甫士影相，Nicola身材均稱皮膚又白，拍照時更擺出一個瑜珈動作。

至於二女Lily穿上兩件頭泳衣，跟張新悅玩得不亦樂乎，保養得宜的張新悅跟二女仿如兩姊妹，網民除送上生日祝福外，更讚張新悅身材好。

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縱然已是4女之母，不過張新悅依然努力保持身形，她曾於電台訪問裡直言，對於被媒體拍到「肥師奶」的一面，令人她十分介懷，故她下定決心減肥。

張新悅曾說：「一日做過演員，一世都要保持自己的身形！」

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晨早飲暖檸檬水

張新悅曾分享其保養keep弗之道，至今她依然著緊自已的飲食，汽水，甜品和糖等精製甜吃她絕不碰，另外她不愛吃零食，以牛油果加胡椒粒或者番茄加黑糖當小吃。

每朝起床後，張新悅會飲一杯暖檸檬水，只因它含有維他命 C，有助清腸胃以及對皮膚好。

張新悅一家六口。（取自instagram）

此外，張新悅不會讓自己因生B令身型「走樣」，她一直有運動的習慣，每天也要做拉筋，或在家裡做瑜珈和跳繩。

擁有白哲肌膚的她平日不愛化妝，只會撲碎粉和掃少許胭脂，隨身又帶備一枝唇膏，令氣色變好。

要照顧4名女兒，張新悅壓力也不少，她以做冥想來減壓，每次約做15-20分鐘，當面對一些令人嬲怒或緊張的事情，可以趁機抽離一陣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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