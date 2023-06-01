【車cam直擊】P牌Benz女司機行車碌手機　追尾前車即抬頭「擘大口得個窿」

▲ P牌Benz女司機行車碌手機。（Facebook 香港交通及突發事故報料區）

香港交通繁忙塞車常有，但司機行駛時仍然要注意安全，切忌玩手機。近日網上就流傳一段行車紀錄儀片段，片中一名司機竟在過隧道車龍玩手機，導致追尾意外。

事發在紅磡隧道（往香港方向），片中一名女司機持「P牌」駕駛一輛Benz私家車。而在車輛移動時，該名女司機疑只以左手持方向盤行駛，而右手卻手持手機，雙眼亦望向手機，未有目視前方。

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此時私家車懷疑追尾，並因碰撞而停車。女司機隨即猛然抬頭瞠目結舌，「擘大個口得個窿」，狀甚驚訝。她隨後即打開車門，但又未有下車，疑正繼續使用手機向人求助。影片至此結束。

而懷疑遭追尾的片主事後上載影片時更指控該名女司機「最後仲大聲夾惡鬧人」。而一名懷疑知情者更於影片評論區表示，女司機男朋友出面處理事故，向被追尾的車主賠款時，曾向該車主表示「山水有相逢」。

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事件引起大批網民關注，不少人均批評涉事女司機為「馬路炸彈」：

P牌都玩電話 甩咗P真係難以想像 絕對係一個超級馬路炸彈 強烈要求片主1823

p牌+女司機仲夠膽死玩埋手機，就算玩手機都玩得醒d望半秒手機好啦啦聲又望一望返前啦，明知隧道一定係郁下停下架啦，咁都可以放佢出黎

仲要睇都唔睇就開車門…

其實香港人是否秒秒幾千萬上落？睇少陣電話會死？

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記者：黃穎津