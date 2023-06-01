【昔日型男】鄭浩南婚變後首現身直播　額頭紋嚴重殘樣驚嚇網民

▲ 點解會變成咁！

58歲的鄭浩南在去年9月突然向媒體自爆與結婚20年的太太婚變，流下男兒淚說：「沒想到這種事會發生在我身上……」

言詞間他更暗示對方有第三者：「我很愛家人，在大馬所有房子甚至連車，都沒有我的名，我現在只剩一間祖屋。我沒有想過這事情會發生在我身上，但不能怪人，是自己的命。」

在10月生日時他拍片講及自己今年的生日怎樣度過，當時他強忍淚水哽咽的畫面，叫人心痛。

【驚爆婚變】強顏歡笑戴婚戒慶58歲生日 鄭浩南哽咽：無咩值得慶祝

魅力大減 老態盡現

近日，鄭浩南現身抖音直播，片中所見，即使畫面開了濾鏡，惟其臉上的皺紋嚴重，特別是額頭紋，加上他明顯消瘦不少，老態盡現，不少網民認為他魅力大減，不再是昔日的型男，希望他能早日重新開始，走出婚變的陰霾。

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憑帥氣外型深入民心

鄭浩南於1985年出道，參演電影《愛神一號》，憑其帥氣外型被新藝城力捧，後來參演不少港產電影如《刀馬旦》等。

後來，他在《98古惑仔之龍爭虎鬥》演司徒浩南成為深入民心的角色。當中最經典一幕莫過於與鄭伊健嗆謂：「一山不能藏二虎，銅鑼灣只得一個浩南」，成為網民經常翻用的對白。

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