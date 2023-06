【色慾都市2.0】外媒證Samantha回歸救收視　66歲「性女」客串第2季最後一集

▲ 講真《色慾都市2.0》(And Just Like That...)確實慘不忍睹(筆者睇了一集即棄劇),找飾演Samantha的Kim Cattrall救亡無可厚非,但重點是還有甚麼橋可玩呢?(圖片:《色慾都市2.0》、《色慾都市》劇照)

由HBO於1998年推出的《色慾都市》(Sex & The City)電視影集,可以話瘋魔全球女士同Fashionista,不過亦經常傳出飾演Carrie的莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)和甘嘉德露(Kim Cattrall)不和傳聞,由明爭暗鬥咀藐藐到將不和公開,搞到2021年在3缺1人情況下將《色慾都市2.0》(And Just Like That...)上架。此舉無疑是莎拉謝茜嘉柏加試水溫的一部,可惜……外間負評多到無反應。

雖然去年3月HBO表明會開拍《色慾都市2.0》第2季,而無啦啦喪夫(Mr.Big)的Carrie在劇裏面究竟又同咩大叔或小鮮肉搭上,相信大家都無乜意欲想知,反而更多花生友食住花生等睇「世仇姊妹」甘嘉德露會唔會「姣婆守唔到寡」出演!?估唔到最新鮮熱辣消息,《Variety》報導甘嘉德露將會客席《色2.0》第2季最後一集,而服裝指導Patricia Field亦證實會回歸幫Samantha揀衫做造型咁話。

究竟呢位66歲「性女」會點樣形式出現,相信係《色2.0》最後一個綽頭。雖則太陽底下無新事,但既然83歲阿爾柏仙奴同79歲羅拔迪尼路都能夠高齡添丁(前者其29歲女友有喜,後者3周前華裔女友生下第7名子女),只要繼續有話題,就keep住做落去,難唔到創意多多嘅4位「性女」同幕後班底!

記者:黃鑑江