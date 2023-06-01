【色慾都市2.0】外媒證Samantha回歸救收視　66歲「性女」客串第2季最後一集

▲ 講真《色慾都市2.0》（And Just Like That...）確實慘不忍睹（筆者睇了一集即棄劇），找飾演Samantha的Kim Cattrall救亡無可厚非，但重點是還有甚麼橋可玩呢？（圖片:《色慾都市2.0》、《色慾都市》劇照）

由HBO於1998年推出的《色慾都市》（Sex & The City）電視影集，可以話瘋魔全球女士同Fashionista，不過亦經常傳出飾演Carrie的莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）和甘嘉德露（Kim Cattrall）不和傳聞，由明爭暗鬥咀藐藐到將不和公開，搞到2021年在3缺1人情況下將《色慾都市2.0》（And Just Like That...）上架。此舉無疑是莎拉謝茜嘉柏加試水溫的一部，可惜……外間負評多到無反應。

雖然去年3月HBO表明會開拍《色慾都市2.0》第2季，而無啦啦喪夫（Mr.Big）的Carrie在劇裏面究竟又同咩大叔或小鮮肉搭上，相信大家都無乜意欲想知，反而更多花生友食住花生等睇「世仇姊妹」甘嘉德露會唔會「姣婆守唔到寡」出演！？估唔到最新鮮熱辣消息，《Variety》報導甘嘉德露將會客席《色2.0》第2季最後一集，而服裝指導Patricia Field亦證實會回歸幫Samantha揀衫做造型咁話。

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究竟呢位66歲「性女」會點樣形式出現，相信係《色2.0》最後一個綽頭。雖則太陽底下無新事，但既然83歲阿爾柏仙奴同79歲羅拔迪尼路都能夠高齡添丁（前者其29歲女友有喜，後者3周前華裔女友生下第7名子女），只要繼續有話題，就keep住做落去，難唔到創意多多嘅4位「性女」同幕後班底！

記者：黃鑑江