【遊泰注意】泰國遊客連環遭擄至緬甸KK園區　女網紅被落藥性侵一台男逃走跳癱

▲ 內地女網紅遊泰遭落藥性侵最新發展，台男遇害細節曝光。

遊泰要注意！近日泰國再被爆出駭人的擄人事件，受害人分別為擁有百萬粉絲的內地女網紅及台灣男旅客，2人先後於曼谷遊玩時遭人下藥，前者更慘遭性侵；後者則嘗試自行掙扎逃走時，從4樓高處墮下，不幸癱瘓。事件曝光後，瞬即震撼中港台，目前台灣已證實有2名被害人家屬，分別於4、5月向警方報案，當局即將派由警方與外交部組成救援小組前往營救。

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據了解，2名被擄的台灣人分別為27歲男子與37歲男子，其中27歲男子日前因心情不好，接受朋友邀約前往泰國旅遊，惟在當地酒吧喝了酒之後就昏迷不醒，醒來時已經在緬甸地區，而他當時為了逃走從4樓跳下，腿與尾椎受傷，開刀進行治療，目前還需坐輪椅行動。至於37歲的男子家屬同樣也有報案，不過受困地點仍不明確。

台灣刑事局國際科昨日（５月31日）證實有台灣人受困於泰國一事，又表示自救援組織爆出影片，稱有2名台灣人疑在泰國遭下藥迷暈後，被帶往緬甸從事詐騙工作，刑事局已立即向救援組織聯繫，並確認2名台灣被害人身份，經查該2名被害人家屬分別於4月、5月向高雄、台中市警察局報案。

刑事局指出，警方受理後即通報刑事局，立即與外交部組成救援小組營救，目前被害人2名現仍受困緬甸地區，就受害人在泰國是否有被下藥迷暈的情況，現正與泰國警方進行瞭解，若有相關人口販運情形，警方將與泰警合作全力追查。

而全球反詐騙組織發言人Simon昨日（31日）在視像記者會上亦表示，涉事20多歲女網紅的家屬已經向詐騙集團付款，女網紅相信快將可以從緬甸KK園區出來。

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責任編輯：羅嘉欣