【黃色巨鴨】6月10日起停泊中環海濱對出　展出約兩周

▲ 兩隻橡皮鴨6月10日起停泊於中環海濱對出。（馮漢柱攝）

巨型橡皮鴨今年6月再訪港，鐵定6月10日起於維港海濱展出，停泊於添馬公園及中環海濱對出。展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。

活動出售限量紀念品

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主辦單位稱，兩隻橡皮鴨停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段），橡皮鴨高18米，是全球最高的橡皮鴨之一，而且成雙成對重臨香港，就像「囍」、「朋」二字，象徵好事成雙。維多利亞港即將再度化身巨大浴缸，一對偌大可愛的橡皮鴨與絢麗多彩的維港天際線相映成趣，散發藝術的治癒力量溫暖人心，同時傳遞友愛大同的正面訊息。

最新影片推介

創作橡皮鴨的荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）稱，雙鴨同行，好事總成雙！一雙橡皮鴨強調友誼和與人連結。疫情讓我們學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。現今科技讓生活變得麻木，藝術可擴闊眼界，洗滌心靈。《橡皮鴨二重暢》不是要憶往事，而是共享當下美好時光。

橡皮鴨自2007年從荷蘭出發，「游」遍四大洲12個地方後，2013年的橡皮鴨遊世界香港站，成為霍夫曼有史以來最受歡迎的展覽。霍夫曼以無限放大的童心吸引群眾目光，令人從日常規律的生活中稍作停頓，建立與人互動交流的機會。

今次活動另推出多款限量紀念品，6月5日起推售。

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責任編輯：吳卓峰