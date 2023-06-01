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【校園意外】曳仔用筆芯自製彈弓亂射　12歲女同學左眼球中招視力受損

兒童健康 12:33 2023/06/01

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12歲女童被同學用筆芯射中眼，視力受損。

小朋友在學校玩耍吵鬧是常事，但要提防意外發生。內地有一名12歲女孩被頑皮同學用自製筆芯彈弓近距離打傷眼睛，需進行手術保住眼睛，視力受損，很大機會恢復不到之前，女童爸媽無比心痛。

曳仔用筆芯彈弓亂射

綜合內媒報道，中國河南省駐馬店市上蔡縣，5月時，12歲女孩瑤瑤在學校弄傷左眼睛，需送院就醫。瑤瑤表示意外發生當天，她在學校出教室門時候，有位男生擋住了她，她就推了對方一下就過去了，結果對方從後面踢了她一腳，當刻她下意識轉頭回望，該男同學就拿著準備好的彈弓，近距離亂射向她的眼睛，正中瑤瑤的左眼。

她知道自己視力受損，哭起來。（影片截圖）

瑤瑤爸媽向記者展示類似該男同學自製的彈弓，表示他所用更是較細尖長的筆芯作「弓箭」，配合粗橡膠，近距離亂射有一定的衝擊力及危險性。

最新影片︰

童學園
【童學園】直私小面試陷阱位注意　專家提醒答問題勿造假

12歲女同學左眼中招

瑤瑤當下被射中，視線有些模糊，用水沖洗之後，眼睛回復正常。翌日眼睛情況惡化，眼睛腫起來，媽媽帶女兒到醫院檢查，再被轉介至較大的醫院，媽媽表示瑤瑤現眼球變形、眼球穿通傷，而從照片所見，瑤瑤的瞳孔有異，像變了形。瑤瑤需要緊急做2次手術，先保住眼球，但醫生表示其視力大機會永久受損，恢復不到之前般。

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手術花費了2.5萬人民幣（約2.8萬港元），瑤瑤媽媽表示涉事男童家人起初有支付1.2萬人民幣（約1.3萬港元），但至近日已聯絡不到對方，對方不接電話、不回微信。

內地記者聯絡上對方家長，對方表示自己家境狀況不好，實在拿不出相應的醫療費。另外，記者亦聯絡律師，律師就此事表示男孩家長要承擔賠償外，學校也應該承擔相應的責任。目前事件仍在協商中。

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責任編輯︰王明芳

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