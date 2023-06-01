【橡皮鴨二重暢】黃鴨6月10日起停駐中環　24款鴨遊香港造型登場

▲ 黃鴨現身全港。

出自荷蘭設計師霍夫曼 （Florentijn Hofman）之手的黃色巨鴨 （Rubber Duck），於2007年首展於荷蘭，今年適逢橡皮鴨訪港10周年，創意品牌AllRightsReserved（ARR）再度策展《橡皮鴨二重暢》，橡皮鴨首度偕同伴雙雙暢遊維多利亞港。

橡皮鴨將停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段），將於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。

ARR創辦人SK LAM表示：「ARR今年剛好成立20周年，我們曾經策劃及主辦過不同藝術項目，《橡皮鴨》是其中一項深受歡迎的公眾藝術活動，成功透過大型戶外藝術展品與大眾連繫；這些年來不少人問何時再帶橡皮鴨回來，今年剛巧十周年，即使並不容易，我們都決定邀請這位老朋友回來探望大家，而且成雙成對出現，目的其實很簡單而純粹，就是希望大家快樂。今次藝術展覽能夠成功舉辦，有賴一班有心人及機構的支持，成就這份幾乎不可能的美事。」

▲ 港鐵。

加強與香港聯繫，將橡皮鴨糅合富有香港地道特色的經典標誌，推出共24款獨特的「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」（《DOUBLE DUCKS with Hong Kong Signature Icons》）造型系列，如同讓一對橡皮鴨親自體驗香港特色！

當中特色包括著名地標如尖沙咀鐘樓、太空館、蘭桂坊及彩虹邨；地道美食如點心、菠蘿包與西多士；節慶如舞火龍、醒獅與搶包山；文化如大戲棚及大佛；公共交通工具如的士、小巴與鐵路及本土特色如紅白藍膠袋、當舖、街市等。

▲ 電車

在本地最古老交通工具之一的電車，也可看到橡皮鴨踪影，因展覽特別粉飾一輛橡皮鴨主題電車，今日起一個月內在繁忙街道上行走，讓一對橡皮鴨為鬧市帶來點點藝術氣息。

其中18款造型於即日起散佈在18個港鐵車站，讓公眾透過交通網絡率先體驗這趟藝術旅程，包括重要樞杻如中環站、金鐘站、紅磡站及九龍塘站，也有旅遊區如銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站，更有生活社區如彩虹站、大圍站，希望人們於忙碌生活中，在繁忙的車站偶爾抬頭間可感受到藝術治癒力量，讓橡皮鴨為大家打打氣。

今次亦會推出一系列獨家主題紀念品，包括全球限量300枚銅像雕塑、全手工精製原木雕塑、 3.5吋搪膠公仔及可愛毛絨公仔、吊飾磁石毛公仔；部分精品結合地道特色，如麻雀連籌碼套裝、傳統青花紋飾繪陶瓷茶具套裝等。紀念品將於 6月5日上午11時起在DDT Store網上開售。

記者:陳家昌

