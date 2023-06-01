報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】INFYNYTI多重修護水霸奇蹟維他命B3精華30ml

試用專員: Allie

用咗呢個產品大約一星期，欣賞佢個質地好容易吸收，特別係而家炎熱同潮濕的天氣。我覺得用咗之後膚色好似均勻左， 色斑都有減退了一點。我呢排自己都有皮膚敏感 ， 用咗之後都有點改善， 希望再用多一陣子可以繼續改善皮膚質素 。

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試用專員:Kiko Mak

INFYNYTI多重修護水霸奇蹟維他命B3精華主要成份有維他命B3、透明質酸鈉、枸桔果提取物、煙醯胺和甘油等。維他命B3比B5粒子還細，更能深入皮膚脂質層，保濕鎖水能力更佳。B3精華質地輕薄，在手背輕推，好快就被皮膚吸收，更可以多搽一層，加強保濕效果，乾皮既我搽上面兩層就似飲飽水咁，冇黏笠既感覺，就試吓上粉底，粉底比平日更貼面，比平日遲左1-2個鐘先浮粉，表現良好。持續用左三日，鼻容易出油狀況有改善，早上皮膚好像亮白左少少，面頰泛紅敏感也有少少改善，三日就睇到效果，加上價錢唔貴，性價比高。

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試用專員:YEUNG TSZ HO

今次有幸得到INFYNYTI多重修護水霸奇蹟維他命B3精華30ml，使用了約三星期，覺得自己臉上的紅痘印有明顯減淡，最初只期望可以去淡我臉上的紅印，因紅印存在了很多年，但最近早上梳洗的時候發現臉上突然有點亮白，而且皮膚好像的確有點緊緻，我想應該是精華發揮的功效。

如果沒有親身試用過不會知道真的有功效，所以我覺得INFYNYTI維他命b3精華真的很厲害、很好用。

最後，謝謝這次得獎機會，改善了我的多年的痘紅印和皮膚質素，現附親身試用圖片。

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試用專員: katherine Lai

第一次用INFYNYTI多重修護維他命B3精華，用完之後發個皮膚好水潤，剛剛生完暗瘡嘅地方，啲暗瘡印好快減淡，而且我覺得呢個精華，一啲都唔笠，好容易比皮膚吸收，所以我都會繼續用

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試用專員: lee ka yau

維他命B3真係幾好用，用左一星期已經減淡痘紅印，成日開冷氣吹住皮膚煮3會甩皮同岀油，而家皮膚少左敏感勁乾既狀況，脱皮和敏感泛紅減退，而且沒有出現敏感很放心使用。

每次2~3滴，早晚都可用，質地係水狀，搽完好快吸收，唔會笠痴痴，質地潤而不黏笠，很容易就推開了，用手輕輕的按摩全臉，直到B3完全被吸收為止。

希望再用一排皮膚可以變得更光滑透亮！

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試用專員:Moon

本身面部易出油，尤其係T字位，一到夏天很頭痛，面泛油光，最近試用咗呢枝精華個多星期，發現冇咁易出油，感覺水嫩咗，相信係呢枝精華幫我肌膚底層保水，為低層細胞注入養份。我早晚都塗一次，精華很易被肌膚吸收，塗完水潤嬌嫩很舒服，連皮膚過敏都少咗，暗粒也少咗，呢枝精華係我的好幫手。

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試用專員:wa lam

「潔面爽膚後，泵數滴b3精華於掌心，均勻地塗抺全面，輕按很快地完全吸收，精華水感輕盈、易推、水潤，肌膚持續水嫩至明早起身也不乾，可以化妝上班！春夏適合」

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試用專員:TSANG YEE KI

玻璃樽細細支，用吸管感覺幾方便，B3精華比B5更容易吸收，吸得快，用完再加B5精華，補水效果更好，更鎖水，啱晒夏天室內開冷氣的環境，皮膚更有彈性，無咁易出油。整體而言，用後感覺清爽保濕，是一支不錯的夏天保濕恩物。

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試用專員: PANG HIU TUNG

在使用了INFYNYTI多重修護水霸奇蹟維他命B3精華約三至四星期後，我覺得自己的臉有明顯緊緻白滑。自己皮膚是乾性，但經過早晚都使用INFYNYTI 維他命B3精華後，皮膚質素有開始修復，覺得比以前有彈性，遠距離望自己的臉也很白。

此外，其實在這三星期間，INFYNYTI B3精華幫我減退了早前出暗瘡的紅痘印，這是意料之外，所以我覺得INFYNYTI維他命b3精很好用，功效很好。

最後，謝謝今次抽中INFYNYTI維他命b3精華的得獎機會，我現在也有介紹朋友用，因自己親身試用過好用，介紹給朋友更有說服力

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試用專員:Sharon FUNG

我用了此產品後，皮膚水潤光亮咗，毛孔緊緻咗，能幫我修復乾燥敏感肌，有效減淡痘印、去黃美白，而且它質地水漾清爽，每日早晚使用，能急救我乾燥嘅肌膚。即使我整日在冷氣房內，都唔用擔心皮膚水份被抽乾。

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試用專員: Lui Oi Lun

我最近使用了INFYNYTI多重修護水霸奇蹟維他命B3精華，使用後，我發現我的肌膚變得更加明亮、水嫩和有彈性。而且，它還有助於減少細紋和皺紋的出現。我現在每天都使用它，因為我真的很喜歡它的效果。推薦給大家！

試用專員:CHEUNG WING

我早晚塗抹幾滴精華，輕輕拍打按摩面部，精華就能快速滲透入肌底，為我乾燥肌注入源源不絕水份，肌膚瞬間回復水潤有光澤。我使用一段時間後，我面上痘痘印慢慢減淡，皮膚粗糙及乾紋逐漸改善咗，皮膚變得嫩滑有番光澤。

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試用專員:YU Pauline

我用了此產品後，感覺皮膚水嫩咗，真能我皮膚深層注氧補充水份、修復陽光紫外線損傷， 控制油脂分泌，宜家我面油出少咗、肌膚毛孔緊緻咗，而且精華能迅速滲透到真皮層，能急救我嘅損傷皮膚。此產品能幫我逐漸重拾「零毛孔」的嫩滑肌。

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試用專員: chiu wai kei

infynyti age reform b3 serum精華，改善我皮膚泛紅乾燥肌膚脆弱、易敏感，及改善紓緩痕癢及皮膚發紅，減退敏弱肌膚，因為工作上壓力因素，如工作繁忙、空氣污染、天氣轉變、室內冷氣、睡眠不足等等，我皮膚泛紅乾燥肌膚變得脆弱、易敏感，用了這個精華後皮膚保濕及美白及改善淡班問題，及改善皮膚不均暗粒和頸紋粗糙等問題，我護理比較注重精華，我選擇抗氧精華有補濕滋潤美白及改善皮膚不均及暗啞的功能，因為有維他命B3抗氧精華功能的有補濕滋潤美白及改善皮膚不均及暗啞的功能，及有蘊含維他命B3透明質酸，好用

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試用專員:kwok ho kong

Infynyti 精華我用了之後淡化色班及瑕疵，及皮膚提亮了，改善了色班暗沉，改善皮膚不均，粗糙美白，去皺紋及去黑班，有效提亮肌膚，提升緊緻度和撫平皺紋，有效保濕及保護肌膚，現在我皮膚水潤又白滑彈

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試用專員:WT Ho

我試用產品大約一星期。

感覺精華質地好水潤，無香味。塗上面之後，大約需要6-7分鐘左右就完全吸收，並且感覺是不會黏笠的。

我相信保濕程度都不錯的，因為我在冷氣房一日，就算戴住口罩都不會出很多油。

至於精華會不會有效改善肌膚問題，我就需要試用長一點時間才知道啦！

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試用專員: chen fengai

INFYNYTI多重修護水霸奇蹟維他命B3精華質地好水狀輕盈，延展性高，好容易推開塗均全臉，而且好快吸收。這款精華好適合夏天使用，特別是香港天氣潮濕，紫外線高同時長期好悶焗，對皮膚考驗特別大，如果持妝整天好容易焗到出油出痘，曬到脫水乾敏泛紅，這款精華正正針對這些問題一一擊破，深層保濕同時鎖水，控制皮膚出油，又可以消炎淡印，抑制黑色素活躍度。用了2星期，平時皮膚出油出暗瘡的情況大大改善，皮膚飽水度增加又更加穩定，囤貨必備之選！

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試用專員: pang

這款INFYNYTI多重修護水霸奇蹟維他命B3精華任何皮膚都好啱用，溫和又功效多，質地水潤容易推開，保濕效果高又能控制油脂分泌，好適合夏天使用。夏天最怕皮膚乾敏泛紅焗出暗瘡粉刺，又想美白，自然要用高效防曬，基本皮膚保養就自然追求輕盈水潤，這支INFYNYTI多重修護水霸奇蹟維他命B3精華一支有齊7大功效，易推易吸收，用了一星期多，痘印顯著減淡，膚色均勻左，最正係皮膚抵禦力增加少左乾敏泛紅情況嘅出現，好用！

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試用專員:Chau KY

多謝選中試用Infynyti多重修水霸奇蹟維他命B3精華。

當每天早晚用了Infynyti多重修水霸奇蹟維他命B3精華兩星期多後，面部肌膚乾燥情況改善了，而且膚質較水潤，幼紋細紋也淡了很多，還有暗瘡印也微減淡了，面部也增加了彈性，皮膚肌齡也年輕了!

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試用專員:Yu nomut

Infinity 水霸奇蹟B3精華有獨特嘅功效係能為肌膚形成屏障，深入底層細胞補充水份，形成屏障，防止水份流失，所以用落都好保濕及好乾爽，非常適合夏天使用。另外，我有敏感皮膚，用落唔敏感唔泛紅，好舒服，都幾適合敏感肌膚嘅人士使用，市面好多精華都標榜敏感肌膚可以用，但事實未必可以，所以都推薦呢支精華，我試過冇問題。

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試用專員: Wing

因為日日化妝令面部肌膚長期缺水，特別係夏天，面部會出油，加上帶口罩，焗出暗瘡，面部嘅暗瘡印亦愈來愈多，用了兩個星期後，發現皮膚好保濕，痘痘印開始淡化，容易上妝，都幾好用，打底好岩。早晚用，皮膚光滑左，有水份感。

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試用專員:Cere

試左呢支精華，我發現我返唔到轉頭，會一直用呢支精華，因為我用左一段時間皮膚明顯有少少白左，黑色素減少左，望落皮膚光滑水嫩。另外，呢支精華可以係化妝前用作打底，妝容好貼服，唔會卡粉，可以放心化個靚妝。

推薦大家可以買來試下適唔適合自己嘅肌膚，搵一支岩自己嘅精華真係唔容易。

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試用專員: Ying Shun Chun

用了這精華素數星期後，感覺到臉部皮膚是滑了好多，本身臉部皮膚亦是比較乾，用後好像充滿了水份。在使用之前都會擔心有敏感情況出現，幸好沒有這情況。如要給評分，10分裡會給9分，而且我會繼續用它。

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試用專員: Mary

這款精華，用後能夠深層注氧補充水份，肌膚很容易吸收。精華可紓敏降紅、修復敏感、受損區域及肌膚屏障等。還可以減淡黑色素和減淡痘紅印，可以能夠有效改善肌膚老化，提升光澤及水份。令肌膚更水嫩，毛孔更細緻，有更好及更美的肌膚。

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試用專員: Chong Yin Kiu

今次有幸試用INFYNYTI多重修護水霸奇蹟維他命B3精華，終於可以拯救乾燥易紅皮膚，為肌膚補水。佢嘅質地水潤，涼浸浸，搽上臉好有保濕既感覺，即時令皮膚滑返晒。臨瞓用佢，第二朝感覺皮膚唔會好乾，平時既紅印同痘痘都冇咁深色，更加容易遮瑕上妝。我會推介呢支精華比需要皮膚急救既女士使用，特別面對香港又乾又熱既天氣更加幫到手。

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試用專員:Abbie

當試用完這款精華後，這款精華能夠有效控制油脂分泌及膠原蛋白自生。另外該精華，是有成效的醫學成分，可對抗色班。可減慢色素沉澱及抑制炎症後的色素沉澱。最後，精華有很多對於肌膚有用的營養，能夠讓肌膚更柔軟，很舒服。

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試用專員:Cheung Chai Shing

Infinity 多重修護水霸奇蹟維他命B3 精華 30ml 是一支十分全面的護膚精華。試用後的第一個明顯效果就是減淡痘印和鎖水效果。因為我經常會因睡眠不足而有暗瘡問題，而且在夏天，臉部的油脂分泌會增加，這精華便正好解決了這些問題，更讓我的臉部有足夠水份保持肌膚彈性，總括而言，十分推薦。