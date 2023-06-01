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【超級毛特兒大賽】晒美腿夥12毛孩影封面照　黃心美被狗主感人故事打動到喊 

娛樂 12:16 2023/06/01

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Scarlett坦言被 Jammy的參賽故事感動。

由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持的《超級毛特兒大賽》近日播映中。

今晚（1日）一集，找來黃心美（Scarlett）任特別嘉賓，並跟12名超毛合作拍攝封面照，雖然胞妹黃心穎已經離巢TVB，不過胞姊黃心美卻亮相TVB。

今次拍攝走型格及fashion路線，特意找來形象設計師Cindy為狗狗度身訂造服飾，所有相片由知名寵物藝術攝影師蔡敏亮操刀，一行人到坪洲秘密花園取景，務求發掘出候選超毛的第6個「C」（Camera Face）。

為阿偉感性愛犬讀白落淚

Scarlett家中育有3隻摩天使，經過兩日相處及拍攝，問到其心目中三大可愛狗狗誰屬，她自言印象最深的是摩天使Bubu︰「因為自己都係養摩天使，一見到佢就兩眼發光。其實12隻狗影相嘅位都唔同，Bubu嘅位相對較高難度，所以拍攝時間比較長。佢有招必殺技係識得『請請』，好似叫人『快啲影完，放過我啦』，好得意囉。」

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另外年紀最大的超毛、16歲芝娃娃Jammy同樣引起Scarlett關注，她說︰「聽完佢嘅參賽故事已經好感動，主人阿偉話想趁仲有機會同Jammy經歷多啲，加上Jammy好細隻，感覺較脆弱，拍攝時我會份外小心，會畀extra care佢。」

薯餅的狗主Jimmy獲Scarlett讚賞！

Scarlett續指拍攝期間，一度被阿偉的感性讀白搞到喊︰「開頭以為我眼淺，估唔到擰轉頭見到Anne（向海嵐）啲眼淚仲勁過我。」

大讚攝影團隊專業

第三隻吸引Scarlett眼球的是臘腸狗薯餅，由於薯餅太過「主人控」及不受控制，故原本所有人打定輸數「有排搞」，豈料最後薯餅創造奇蹟極速完成任務，Scarlett說︰「而且佢好上鏡，主人Jimmy作為『經理人』角色好稱職，佢溝通同協調都做得好好。」

Scarlett又大讚現場團隊表現專業，攝影師很清楚自己想要什麼，動物行為訓練師Garay則完美「助攻」及協調。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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