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【混血名模】疑被伍樂怡誤晒走光相搶焦點　43歲Amanda S.身材完勝後生女【多圖】

娛樂 12:09 2023/06/01

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

伍樂怡疑誤晒Amanda S.走光相，一舉動惹網民不滿要求刪圖。

前港姐伍樂怡（Kelly）最近頻頻坐遊艇出海，享受日光浴。繼日前晒出兩件頭泳裝遊船河的照片，盡騷美腿纖腰，而且更有點腹肌，充滿線條美。

昨日（5月31日）又再派福利，不過今次並非派自己，而是名模出身的Amanda S.！

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【香港小姐】伍樂怡兩件頭泳衣騷身材　 當年港姐三甲不入令網民不滿【多圖】

Kelly今次出海襯回紫色主題，換上紫色一件頭泳裝，並在船上影了不少靚相。雖然只得側面照，但就在上圍位置遮上一個心心圖案，令網民不禁表示：「移走💜，唔該」、「好憎心心！呢個世界最乞人憎嘅嘢就係心心~~~😭😭😭」

眼利網民發現，其中一張大合照，同行穿上低胸泳裝的Amanda S.，因泳衣下滑加上高抄角度疑走光，認真老貓燒鬚。網民認為Kelly謹慎為自己的身材遮上圖案，反而疑誤晒Amanda S.走光相，即著她將照片刪除。

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五大名模之一

現年43歲的中法混血兒Amanda S.（龍玥心），在眾女中雖然較為年長，但外貌及身材依舊保養得宜。

其父為法國商人，而母親為台灣人，曾到美國波士頓留學主修商業及經濟。

年輕時在香港出道當模特兒，1999年與天王郭富城合作拍攝MV而傳出緋聞，有指男方被拍到在女方香閨逗留數小時。

Amanda S.與樂基兒、周汶錡、Ana R.、Lisa S.等名模睇齊，不時獲各大品牌邀請拍攝廣告及代言。她亦參演過電影《心想事成》、《絕色神偷》、《願望樹》、等。

43歲Amanda S.外貌及身形凍齡有方。（Instagram圖片）

【疫市開店】Amanda S.在5年內歷離婚喪父兼生意失敗　40歲重新出發開店分享快樂

5年歷離婚+喪父+生意失敗

2011年，她與拍拖9年的義大利籍丈夫Christian Cappelli結婚，可惜婚姻僅維持3年便離婚收場。同年，她創立個人烘焙品牌petite Amanda，直到2015年售出股份並辭任甜品店董事一職，甜品店不久亦結業。

其後父親因癌症復發，Amanda S.曾放下香港所有飛往法國照顧病父，其父終於2018年在瑞士選擇安樂死。

一年後Amanda S.重新出發多出席公開活動，繼續模特兒及拍攝廣告等工作，還再次重回甜品界，趁疫情開設Pop-up限定店Flakes & Layers賣千層Ooonut。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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