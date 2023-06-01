【假碩士】偽造碩士學歷到4中學教書2年　老師遭離婚妻告發報復

▲ 男子偽造美國加州理工學院碩士學歷。（iStock圖片）

老師須有一定學歷資格，才能獲學校聘用。台灣一名老師偽造美國的大學碩士學歷，在當地4間高中教書兩年，最終遭離婚妻子告發報復，他涉偽造文書罪被告上法庭。

綜合台灣傳媒報道，基隆市48歲的魏姓男子於2020年9月，持有偽造的美國加州理工學院（California Institute of Technology）物理學碩士學位證書，向台北一間高中應徵，成功獲聘為生物科老師。2021年9月，他再次以假學歷，找到士林區、內湖區與南港區，3間高中、職業學校的代課及兼職老師工作。

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自稱美國讀碩士 沒出入境紀錄

魏男靠著假學歷任老師兩年，直至去年他與妻子離婚，妻子忿然向法務部調查局基隆市調查站告發他持假學歷。當局調查發現，魏男向4間學校求職時，個人履歷表上寫有2006年至2008年就讀加州理工學院生物物理工程所，可是他在這兩年期間，並沒有出入境紀錄，又怎可能到美國升學。

魏男坦承偽造假碩士學歷，先後向4間學校求職，並辯稱只想快點當老師才可以賺錢養家。檢方認為魏男持偽造學歷取得教師資格，涉及偽造特種文書罪，而且偽造假學歷對學生受教權益影響甚大，請求法院從重量刑。

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責任編輯︰王明芳