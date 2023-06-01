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【中大才子】方東昇畢業即效力TVB從未轉工　採訪曾遇一事險命喪黃泉

娛樂 13:00 2023/06/01

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方東昇不時爆金句！

「金句王」方東昇因《長命百二歲》系列、《尋人記》系而備受關注，最新節目《好睡好起》亦正熱播，而今日（6月1日）是這位中大才子的47歲生日，似乎也要祝工作忙碌的他如其新節目名般「好睡好起」？

【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】

「金句王」再主持節目

《尋人記》班底方東昇、黃曉瑩及李曉欣再出撃主持TVB節目《好睡好起》，《好睡好起》在首周探討兩大睡眠現象，方東昇繼續發揮「金句王」本色，再爆金句分別是「一人鼻鼾，全家徬徨」及「睡眠負債」。

他過往在《尋人記》系列中所說的金句也令人津津樂道，如：「慢慢嚟，唔使急，你哋唔好催人，歲月先有資格催人。」、「世界最大嘅空間就係進步嘅空間，世界最細嘅空間就係屋企嘅空間。」

《好睡好起》

未曾轉工

方東昇畢業於拔萃男書院，並以一級榮譽畢業在香港中文大學新亞書院新聞及傳播學系畢業。

在1988年暑假，方東昇在無綫任職實習生起步，現職是無綫新聞策劃主任兼資訊專題節目主持及監製，至今已25年，他從未轉工。

初做記者的他，多次出外採訪，曾2個月內飛30次，在節目《新聞話事·人》已經展現出他幽默風格，笑言自己是「驛馬星動、隨時出動」，多年來他仍然抱住一顆赤子之心去採訪及尋找故事題材。

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遇一事險命喪黃泉

在多年採訪生涯中，方東昇最難忘的是到內蒙「四子王旗」迎接太空人楊利偉的經歷，他說：「當時司機不熟路，結果拍攝團隊在沙漠迷路，車上汽油近乎用完，水和食糧都不多，車外氣溫是零下20度，眾人飢寒交迫，當時一眾人心慌意亂，在很迷惘之際唯有硬着頭皮下車，學『電波少年』截順風車」。

他續說：「幸好最後遇到在內蒙做生意的香港商人帶他們脫險，嗰時大家真係好驚…你知啦沙漠有幾多車經過呢？我哋真係見到有架車經過，傾兩句先發覺原來識講廣東話。結果佢就載咗我哋，救咗我哋，做記者成日有啲難忘嘅經歷。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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