【隱門】黃智雯太投入角色慘變生人勿近　盧宛茵演惡家婆獲讚條眉都有戲

▲ 《隱門》

由王心慰（Amy姐）監製的TVB劇《隱門》，在昨晚（5月31日）劇情講心月（黃智雯飾）辛苦酬得的200萬元，於葉嘯天與阿Ray（陳展鵬飾）打鬥期間全數跌落海，同時亦因被奶奶（盧宛茵飾）及老公Mike（黃子恆飾）揭發借大耳窿慘遭公審。

一波未平，見財化水的葉嘯天繼續逼迫心月，無賴地強行住在Mike遊艇之餘，並以「爆出二人關係」為由再向心月勒索鉅款，其間Mike殺上門並揭破心月一直努力隱瞞的秘密…

【隱門】黃智雯拍虐打戲弄到周身瘀傷 發文為「衰老豆」平反：現實嘅岱融哥好有風度

▲ 葉嘯天與阿Ray打鬥期間，金錢全數跌落海。

黃智雯做足功課

雖然黃智雯（Mandy）在《隱門》經常一臉苦情，但網民相當受落，大讚她多了分成熟美、愈嚟愈靚兼角色有新鮮感。

談到角色要同時面對衰老竇、衰老公及衰奶奶連環逼迫，Mandy笑言壓力爆煲，並指自己慘變「生人勿近」：「呢個角色一直唔可以坦率面對身邊人，身心靈又受到好大壓抑同威脅，其實係好痛苦。自己拍嗰時都放鬆唔到條橡筋，啲幕後話拍嗰時唔敢行埋我度。」

Mandy又笑指遭吳岱融打出「真感情」：「拍衝突場口我哋大家都冇話特別留力，嗰種逼真感帶動到我反應更加真實，我覺得正嘅。」為準備角色，她更專誠上短期心理學課程：「主要想了解番喺唔健康家庭成長、身心靈受創嘅小朋友，對佢哋日後成長有咩影響。」

衰老公加毒舌奶

除心月，圍繞其身邊的衰老公Mike、毒舌奶奶亦惹起關注，尤其為了50萬元對心月連番尖酸刻薄，更讓不少觀眾激心。其實子恆首集出場時已被鬧爆「衰到貼地」，單是死唔聽老婆電話，已盡顯其自私性格。

對於被指再做「反派」，子恆謂雖然曾涉獵過多種角色，但像阿Mike這種衰老公角色卻是第一次：「唔好話觀眾想打呢個衰老公，我自己睇劇本都覺得呢個人唔抵幫，有啲對白真係幾自私，又孤寒。呢方面編劇係應記一功，好短時間之內用有限嘅對白同劇情，將個角色塑造出嚟。」

子恆續指，是次是繼《降魔的》後再與Mandy合作，並笑謂上一次也是負責欺負Mandy。

談到角色對白涼薄，問子恆拍攝時有否心理負擔，他笑言最緊要觀眾睇得過癮：「我講對白都冇乜顧慮，因為都知呢個角色一定唔討好，但每套劇每個角色有唔同功能，既然方向係咁，我咪全心全意去做，最緊要觀眾睇完有反應。」

至於做開惡家婆的宛茵姐，雖然角色惹人厭，但網民指她「只要戚起條眉，啲氣勢就係咁嚟」，大讚入型入格。