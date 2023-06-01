  • 28°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 12:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員招聘】大三學生可投考公務員　楊何蓓茵：是「三贏」措施

社會 12:02 2023/06/01

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

政府招聘提早接受大學三年級生及升讀三年級學生的投考。（政府新聞處）

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（1日）就政府招聘工作會見傳媒，指9月將聯合招聘6個政府職系，並提早接受大學三年級生及升讀三年級學生的投考。

楊何蓓茵表示，為吸納有志服務社會的人士加入公務員行列，讓青年更好規劃未來事業發展，對要求學士學位或更高學歷的公務員職位，政府部門及職系由今年起，擴展投考資格至新學年升讀或正就讀大學三年級學生（四年制）。至於其他年期的學位課程，投考資格則擴展至畢業前一年的學生。成功申請人可獲有條件取錄，在畢業後加入政府服務。

楊何蓓茵指，以往招聘一般只考慮應屆畢業生，或已取得相關學歷人士。在新措施下，各部門及職系可按人力資源及實際運作需要，考慮擴闊招聘範圍至下一屆畢業的大學本科生或研究生。成功獲取錄的學生需符合特定條件，包括在指定時間內，完成相關學位，便可在畢業後入職。

楊何蓓茵形容，大學是本地人才的「搖籃」，她期望加強與大學的協作，吸納有志服務社會的青年加入政府交換意見。她表示，政府每年都收到約數十萬份職位申請，每均每年約1萬人獲得政府聘用為公務員，其中大多數屬青年人。她強調政府十分重視青年發展，全力為青年創造更多機會，故推出此項有針對性的措施，相信對青年、大學及政府，都是「三贏」。

至於有關公務員招聘考試安排，已暫定於今年10月在香港試場、12月在香港以外的試場舉行的綜合招聘考試、基本法及香港國安法測試；以及12月在香港及香港以外的試場舉行的聯合招聘考試，都將歡迎2024年畢業學生及2025年畢業生申請。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【珍惜生命】九龍灣約30歲女子墮樓亡　飛墮大廈花槽對出
今日 10:08
【珍惜生命】九龍灣約30歲女子墮樓亡　飛墮大廈花槽對出
【珍惜生命】黃大仙17歲少年墮樓亡　現場未撿獲遺書
今日 10:27
【珍惜生命】黃大仙17歲少年墮樓亡　現場未撿獲遺書
【車cam直擊】P牌Benz女司機行車碌手機　追尾前車即抬頭「擘大口得個窿」
今日 11:09
【車cam直擊】P牌Benz女司機行車碌手機　追尾前車即抬頭「擘大口得個窿」
【黃色巨鴨】6月10日起停泊中環海濱對出　展出約兩周
今日 11:15
【黃色巨鴨】6月10日起停泊中環海濱對出　展出約兩周
【樹木倒塌】瑪麗醫院樹木倒塌　未影響醫院服務
今日 11:36
【樹木倒塌】瑪麗醫院樹木倒塌　未影響醫院服務

你可能感興趣

【珍惜生命】九龍灣約30歲女子墮樓亡　飛墮大廈花槽對出
今日 10:08
【珍惜生命】九龍灣約30歲女子墮樓亡　飛墮大廈花槽對出
【珍惜生命】黃大仙17歲少年墮樓亡　現場未撿獲遺書
今日 10:27
【珍惜生命】黃大仙17歲少年墮樓亡　現場未撿獲遺書
【車cam直擊】P牌Benz女司機行車碌手機　追尾前車即抬頭「擘大口得個窿」
今日 11:09
【車cam直擊】P牌Benz女司機行車碌手機　追尾前車即抬頭「擘大口得個窿」
職位招聘 國安法 楊何蓓茵 香港 人力資源 公務員事務局 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死
13:44 2023/05/30
【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死
【老態盡現】李連杰臉凹眼凸近照曝光　昔日功夫皇帝健康情況令人憂慮
14:05 2023/05/31
【老態盡現】李連杰臉凹眼凸近照曝光　昔日功夫皇帝健康情況令人憂慮
【無賴乘客】下雨天不滿的士停太遠　父女狂罵司機強佔車廂兩日小便報復
10:15 2023/05/31
【無賴乘客】下雨天不滿的士停太遠　父女狂罵司機強佔車廂兩日小便報復