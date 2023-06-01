【公務員招聘】大三學生可投考公務員　楊何蓓茵：是「三贏」措施

▲ 政府招聘提早接受大學三年級生及升讀三年級學生的投考。（政府新聞處）

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（1日）就政府招聘工作會見傳媒，指9月將聯合招聘6個政府職系，並提早接受大學三年級生及升讀三年級學生的投考。

楊何蓓茵表示，為吸納有志服務社會的人士加入公務員行列，讓青年更好規劃未來事業發展，對要求學士學位或更高學歷的公務員職位，政府部門及職系由今年起，擴展投考資格至新學年升讀或正就讀大學三年級學生（四年制）。至於其他年期的學位課程，投考資格則擴展至畢業前一年的學生。成功申請人可獲有條件取錄，在畢業後加入政府服務。

楊何蓓茵指，以往招聘一般只考慮應屆畢業生，或已取得相關學歷人士。在新措施下，各部門及職系可按人力資源及實際運作需要，考慮擴闊招聘範圍至下一屆畢業的大學本科生或研究生。成功獲取錄的學生需符合特定條件，包括在指定時間內，完成相關學位，便可在畢業後入職。

楊何蓓茵形容，大學是本地人才的「搖籃」，她期望加強與大學的協作，吸納有志服務社會的青年加入政府交換意見。她表示，政府每年都收到約數十萬份職位申請，每均每年約1萬人獲得政府聘用為公務員，其中大多數屬青年人。她強調政府十分重視青年發展，全力為青年創造更多機會，故推出此項有針對性的措施，相信對青年、大學及政府，都是「三贏」。

至於有關公務員招聘考試安排，已暫定於今年10月在香港試場、12月在香港以外的試場舉行的綜合招聘考試、基本法及香港國安法測試；以及12月在香港及香港以外的試場舉行的聯合招聘考試，都將歡迎2024年畢業學生及2025年畢業生申請。

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記者：黃穎津