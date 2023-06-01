【機票優惠】暑假多班航班復飛蘇梅峇里　AirAsia 8月飛檳城單程票$474起【內附詳情】

▲ AirAsia 8月10日復飛檳城，單程票$474起，連稅及行李大約為$1,761起。

暑假旅遊旺季快到，不少早前因為疫情而停飛的航線，也將會在7月至8月復航，飛往各個熱門旅遊目的地包括泰國的蘇梅島、印尼峇里及馬來西亞檳城，而飛往韓國仁川亦有多一班航機可選，係時候撲定機票準備出遊！

將於7月1日重開香港來回蘇梅航線，為香港唯一直航，逢星期二、四、六每周三班，起飛時間為1055，回程時間1615。機票已包20公斤行李，但7月票價不算便宜，連稅由$4,066起。

另一個陽光與海灘勝地峇里，嘉魯達印尼航空亦將於7月3日復飛直航，早機0830出發，回程有0815或0230可選，暫時找到最優惠票價連稅由$5,351起，包30公斤行李，是國泰及香港航空以外多一個選擇。

AirAsia亦將於8月10日起復飛檳城，每星期3班，出發時間1115，回程為0630。單程票價由$474港元起，連稅及行李大約為$1,761起。

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飛韓國首爾的話，又有多一班廉航選擇。T'way 德威航空將由7月14日起至8月31日復飛仁川，設有兩個時間，逢星期二、三、四、五、六於1400出發，回程1000；8月加開逢星期六及一0245出發，回程加開星期五及日，起飛時間2255，優惠票價連15公斤行李約$2,329起。

記者：張頌婷