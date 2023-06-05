【夫婦之道】1周花光340元家用被丈夫斥責「大使」 太太列購物清單表清白

▲ 這對夫妻的對話在馬來社媒引起網民熱烈討論，包括網紅醫生賽沙茲里爾的注意。

夫妻生活就是離不開柴米油鹽，馬來西亞一對夫妻在WhatsApp上談論關於家庭開支的對話截圖，今日在網上引起瘋傳。截圖的內容是丈夫指上週才給妻子340港元家用，不滿妻子一下子就花光，妻子為表清白，將所有購物清單項目列出來，全部開支都是買家庭日常用品，包括洗頭水、洗衣用品、雞蛋、米、蔬菜及油鹽，還有孩子的奶粉及上學零用錢，力證自己沒花過一毛錢。

這對夫妻的對話引起網民熱議，其中網紅醫生Say Shazril Shaharuddin亦在其社交平台Instagram帖文，為事件中的妻子抱打不平，他發長文寸爆這名斤斤計較的丈夫︰「如果丈夫是要索取單據來扣稅，這我理解，但如果要收集收據來證明妻子沒有亂花錢，那麼這名丈夫對妻子還存在信任嗎？」他大嘆，做丈夫的為什麼要斤斤計較，懷疑妻子把錢花在自己身上。

勸賺得少的丈夫幫忙做家務

他認為，做丈夫的要負起供養妻子的責任，還指如果丈夫因對賺得比妻子少感自卑，不妨幫忙做家務，減輕妻子的負擔︰「對包括妻子在內的家庭成員做好事，會獲得幸運之神眷顧賜予機會。」他更建議如果丈夫感到不安，可多些祈禱，改善與太太的關係。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 網紅醫生賽沙茲里爾發長文，代該位妻子抱不平，指丈夫不應斤斤計較。

現在生活指數高，其實200令吉也不是很多，網民表示︰「200奶粉兩罐沒了」、「沒當過家，老公吃米不知米價」、「是我給回他200叫他用一星期，我去上班」更有人狠批丈夫︰「寧可拜錯神，也不要嫁錯人」、「這樣的男人，可以離婚了」。

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