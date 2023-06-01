【令人心痛】僅獲兩日侍產假妻誕孩4日離世 丈夫懊悔：拼命工作換來一生悲痛

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產婦誕孩後家屬應多陪伴！馬來西亞沙巴一名男子，自妻子誕兒後，僅獲准兩日侍產假，結果妻子誕下孩子4日就離世，該名男子悲痛欲絕，稱拼命工作換來一生悲痛，早知如何，當初就應拿無薪假陪妻子。

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綜合當地媒體報道，該名沙巴男子艾斯里在其fb稱，妻子5月出為其誕下第一個孩子後，第4日久離世，自責妻子需要他時，自己都無法陪伴在妻子身邊。

他指出，當地政府規定侍產假7日，但公司僅給予他兩日侍產假，由於工作關係，他都沒時間照顧妻子和剛出世的孩子，結果妻子在誕下孩子第4日就不幸離世。

艾斯里傷心欲絕稱：

我拼死拼活工作，下班回家推門一看，逝去的妻子全身僵硬，毫無生命跡象，剛出世的孩子，因肚餓在旁邊哭，你懂我當下心情嗎？

儘管妻子已離世20多天，但他仍感懊悔，終日以淚洗臉，他又稱，在喪親期間也沒工作，自己休喪假也只能拿無薪假，早知如何，當初就應拿無薪假陪妻子。

事件曝光後引起網民熱議，大批網民直斥該間公司不人道，剝削員工權益；有網民促請當局正視侍產假問題。

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責任編輯︰王明芳