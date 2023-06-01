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【KOL】周秀娜舊愛Avis健身室開分店　陳偉成太太黃樂樂Fit爆現身【多圖】

娛樂 13:29 2023/06/01

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

陳偉成（Avis）與KOL太太黃樂樂一同出席開店開張活動。

曾參演電影《喜愛夜蒲2》的周秀娜前度陳偉成（Avis）旗下的健身店再開分店，Avis與KOL太太黃樂樂昨天（5月31日）一同現身第7分店開張活動，場面熱鬧。

已為人母的黃樂樂身材Fit爆示人，身體力行向各位產後媽媽證明只要肯努力做運動定能保持健美體態。

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比生B前更Fit

Avis與黃樂樂於2019年閃婚，二人育有一名兒子Adrian，三口之家幸福快樂。

黃樂樂現時的身型比例比生育前更瘦，體脂比例更低，擁有Fit爆線條。

Avis大爆太太曾經不做運動，直至誕下兒子後才驚覺需要Keep Fit，並於3個月左右激減至生育前的體重，半年便成功修出現時的身型。

【撼贏蔡思貝】周秀娜被指主動追求余德丞　前度陳偉成結婚不請娜姐出席

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主力助產後媽媽

曾任職空姐、模特兒及牙醫助護的黃樂樂現為一名家庭主婦及健身教練，她透露於生B後便開始喜歡做運動，更考了健身教練牌，主力幫助產後媽媽修身。

她希望各位產後媽媽不用擔心自己的身型變肥，只要努力做運動便能回復窈窕身型。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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