【極端酷熱】持續高溫慎防熱衰竭中暑　消防處提醒中暑後勿做兩件事

▲ 最近氣溫升破35度，進行戶外活動要慎防中暑。（資料圖片）

受到颱風瑪娃影響，香港最近幾日氣溫都升破「極端酷熱」35度水平！但昨日高溫觸發的幾場局部地區性驟雨及雷暴，才稍稍令這酷熱暑氣下降。天口㷫最易中暑，尤其是在戶外或高溫環境中工作的人，特別需要注意身體健康狀況，慎防中暑。

不過在中暑之前，往往會先出現熱衰竭情況。據消防處指，所謂的熱衰竭即是長時間在酷熱的戶外環境下進行體力勞動的人，因水分流失、電解質不平衡及身體器官欠缺足夠養分供應而導致熱衰竭。

患者通常會有頭暈、疲倦、噁心、嘔吐、心跳加速、流汗加劇、口渴及肌肉抽搐等情況出現。

▲ 熱衰竭與中暑症狀不同。（資料圖片）

如患者已有熱衰竭徵狀，但仍留在酷熱的環境中，便會出現更加危險的情況，就是中暑。

這時身體的溫度調節系統會完全失效，體溫會上升至致命的水平，症狀包括皮膚燙熱、乾爽、泛紅、脈搏充盈及強烈精神混亂等。

消防處建議，如懷疑有人中暑，應做以下4件事︰

1/ 保持冷靜，立即致電999召喚救護車

2/ 把患者移到陰涼地方

3/ 用濕毛巾替其抹身降溫

4/ 讓患者飲水，補充水分

但注意，以下兩件事不應做︰

1/ 不要使用酒精為患者抹身降溫

2/ 在患者未完全回復清醒時，切勿讓其飲食



中醫推介湯水

天氣炎熱，註冊中醫師蘇安莎就推介兩款湯水予大家清熱消暑︰

(1) 荷葉冬瓜扁豆湯

材料︰荷葉一塊、冬瓜半斤、生薏米2両、白扁豆2両、瘦肉4兩

做法：

1. 瘦肉洗淨汆水、冬瓜洗淨切件、其他材料沖洗。

2. 把所有食材加熱水煲2至2.5小時，加入適量鹽即可。

(2) 苦瓜黃豆粉葛蓮藕湯

材料︰苦瓜半斤、黃豆2両、赤小豆一両、白扁豆一両、粉葛半斤、生薑適量、蜜棗3至4粒

做法：

1. 把黃豆、赤小豆、白扁豆、蜜棗洗淨。

2. 把苦瓜、粉葛洗淨切件，生薑切片。

3. 所有材料加熱水煲2至2.5小時，加入適量鹽即可。

▲ 註冊中醫師蘇安莎（受訪者提供）

記者︰黃依情