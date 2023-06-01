【求職陷阱】25歲女子墮高薪招聘騙案被強姦禁錮毆打 恐怖37天地獄經歷曝光

▲ 好彩獲救！

相信很多人都會收到高薪招聘，標榜無需經驗、工時短、福利好的訊息！正所謂邊有咁大隻蛤蜊隨街跳，隨時係一個求職陷阱！一名25歲的馬國女子就墮高薪招聘騙案，遭到強姦、毆打及熱鐵烙膚等凌虐，過了37天地獄日子後才獲救。

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據馬來西亞《中國報》報導，來自馬來西亞一名25歲女子莉娜在新加坡工作，但因為疫情失業，被迫返回馬來西亞找工作，獲友人介紹一份人工高達數萬令吉（逾5萬港元）工作，還未包括佣金，莉娜遂答應「友人」應聘。

成功面試後，友人告知她需要飛抵另一國家，所有住宿、機票和簽證費用都由公司承擔，她自以為找到筍工，但其實是一場畢生難忘的恐怖經歷。

到達當地接受培訓的第一天，莉娜驚覺唔對路，連去廁所都必須徵求主管同意，且幾乎不被允許，還要每天沒日沒夜工作。她找到信任的同事求救，但對方竟然是上司的線眼，上司得知她有逃跑的念頭，就無盡的折磨她，包括強姦、毆打、熱鐵烙膚。

在園區待了「生不如死」的37天後，莉娜決定趁夜晚無人注意時逃走，幸運的是，今次她遇到同樣正在逃跑的另一名友人，2人最終被軍隊救下安全回國，結束了地獄之旅。

莉娜獲救後回憶起那生不如死的經歷，她坦言

我被關入滿是老鼠的黑屋子長達兩天，期間只給飯和肉汁

這一切的遭遇讓她直言，

奉勸大家不要輕信社交媒體的招聘資訊，更要勤於調查公司背景，否則很有可能沒有回頭」。

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責任編輯:王明芳