【維護競爭】Foodpanda戶戶送承諾刪改與餐廳反競爭合作條款　競委會擬接受正諮詢公眾

▲ Foodpanda戶戶送承諾刪改與餐廳反競爭合作條款，競委會擬接受正諮詢公眾。（資料圖片）

競爭事務委員會揭Foodpanda及Deliveroo 戶戶送對合作餐廳施加的某些要求或會損害競爭，可能違反《競爭條例》下的第一行為守則，其後兩個外賣平台為釋除疑慮，承諾刪改相關違反競爭的條款。競委會今（1日）宣布，就上述兩間平台建議的承諾及該會擬接受該等承諾，即日至6月中展開諮詢。

競委會的調查發現，Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送與合作餐廳訂立的協議，可能違反《條例》下的第一行為守則，包括向獨家合作的餐廳收取較低的佣金率；限制合作餐廳由只與其中一間公司獨家合作，否則外賣平台可以懲罰違反獨家合作條文的餐廳；阻止合作餐廳在自家銷售渠道及/或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的餐點價格。

當中Foodpanda與餐廳訂立的協議更涉及搭售條文，要求餐廳在採用外賣送遞服務時，必須同時採用其平台的外賣自取的服務。

競委會認為，由於Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送在網上外賣送遞的市場内，各具有一定程度的市場權勢，這些條文有可能會妨礙新成立或小型的平台進入市場及擴張業務，及/或削弱

市場競爭，令餐廳以至消費者無法享受到有效競爭所帶來的好處。

為釋除競委會的疑慮，Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送各自提出：

修訂獨家條款，即使餐廳日後與新晉平台及小型平台合作，亦不會失去與 Foodpanda或 Deliveroo 戶戶送獨家合作時所享有的商業獎勵（例如較低的用金率）

修訂違反獨家合作條文，讓與 Foodpanda 或 Deliveroo 戶戶送獨家合作的餐廳，可更容易轉為同時與其他平台合作

刪除價格限制條文，使餐廳可在自家銷售渠道及其他網上外賣平台上，提供較低的餐點價格

Foodpanda亦會刪除搭售條文，讓餐廳可自由地選擇是否使用 Foodpanda 的外賣自取服務

Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送各自提出，將在承諾生效90日内，對現有協議作出所需的修訂，並通知其合作餐廳。建議的承諾有效期將由生效日起計，為期3年，並設有匯報及監察機制，以確保它們遵守承諾。競委會認為，建議的承諾能夠適當地釋除競委會的疑慮，因此擬接受該等承諾。

除了 Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送建議的承諾内容，競委會亦同時發布了一份諮詢通知及一些常見問題，以就該事宜提供更多資料。所有文件已上載至競委會網站。

針對兩間外賣平台建議的承諾及就競委會擬接受該等承諾，市民可於 2023年6月15日下午6時或之前向競委會提交申述書，提供意見。

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記者：陳麗娜