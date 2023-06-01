【法律界女神】朱千雪揭出庭曾被法官鬧 　親透露何時回TVB拍劇

▲ 唔知千雪幾時會返TVB拍劇？

前港姐季軍朱千雪近年淡出幕前轉戰法律界，甚少公開露面，直到去年底難得現身TVB活動。

素顏同樣吸睛

雖然千雪少有在幕前露面，惟她不時在社交網更新動向，以解一班粉絲的相思之苦。日前她在網上晒出素顏照，並留言：「Tax season」，相中所見，枱面上鋪滿不同文件，千雪更大擺托腮甫，露出苦惱表情，認真可愛。

▲ 皮膚超好！

請假讀書

千雪在2015年向TVB請了一年假，修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，期間仍有接廣告工作，演藝事業沒有完全停擺。

不斷求進的她，2016年再到香港城市大修讀法律博士學位，4年完成學業，再加一年實習，於2020年9月加入香港大律師公會執委張健利的律師樓「Denis Chang's Chambers」，正式成為旗下大律師，主要負責民事及刑事訴訟。

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任講師揭曾被法官鬧

據知千雪自去年起兼任HKU SPACE LAW法律行政人員高級文憑講師，近日更現身網上直播分享會，與學生們分享讀法律及工作實踐的心得。

她直言最初以大律師身份出庭相當緊張，更自揭曾被法官鬧：「不過唔係好Harsh，始終面對唔同Case都有強弱，有啲位你未必協助到個法庭as much as佢哋想，咁就唔係真係鬧，係提點囉，但呢樣個個都有架喇，如果你唔畀人鬧得就好難做到大狀，其實做咩工都有機會畀老闆鬧，呢個係小事，最緊要自己識處理。」

▲ 早前現身網上直播分享會。

透露何時返TVB拍劇？

她續指當年因半工讀，讀書時間短促之下搣甩「Deadline Fighter」的陋習，養成3星期前完成手頭工作的習慣。

談到她會否有空餘時間拍劇，千雪直言：「冇」。其間，她又被爆學生出席率超高，大家上課亦非常專心，幾乎近9成學生攞A，搞到她被笑畀分超「鬆手」。

千雪現時那麼忙於自己的法律工作，想再看千雪的幕前演出，看來一班粉絲要再靜心等待！

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