【濫用藥物】「喪屍藥」攻陷美國費城　街頭充斥喪屍般傷口潰爛吸毒者

▲ 「喪屍藥」攻陷美國費城，街頭充斥喪屍般傷口潰爛吸毒者。

被稱為「喪屍藥」的新興毒品近日於美國流傳，費城街頭充斥着喪屍般、傷口潰爛的吸毒者，對費城造成毀滅性的打擊，英國5月甚至出現首例死亡個案。

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綜合外媒報道，近日網上流傳一段影片顯示，美國費城（Philadelphia）肯辛頓區（Kensington）的街頭上有大量傷口潰爛的吸毒者聚集。從影片中可見，這些吸毒者以各種奇怪的姿勢在街上，有的像喪屍般行走，有的甚至已經昏倒在地上。

該新興毒品是被稱為「喪屍藥」及「鎮靜劑」（Tranq）的「甲苯噻嗪」（Xylazine），是用於大型動物身上的鎮靜劑。吸毒者將其用作增強海洛英、可卡因及芬太尼（Fentanyl）的效果，但這可能會導致心跳過慢及出現大型的皮膚傷口等問題。

這種新興毒品藥效十分强勁，美國白宮4月12日將「甲苯噻嗪」定為「新興毒品威脅」。費城衛生部門4月亦發布聲明表示，

甲苯噻嗪對費城的打擊嚴重，導致市内吸毒過量致死，以及出現嚴重傷口的人數增加，這些人身上嚴重的傷口可致敗血症和截肢。

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非牟利組織Savage Sisters的創辦人Sarah Laurel表示，在過去4年中，濫用「甲苯噻嗪」的人數有所增加。她發現，由於街上很多失去知覺的吸毒者，她和同事都開始隨身攜帶氧氣，以時刻準備為他們急救。她指出，

現在只剩下皮膚出現開放性潰瘍、感染及壞死組織的吸毒者，這可能會導致截肢。

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責任編輯：羅嘉欣