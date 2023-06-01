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【夫妻關係】太太懷孕生仔後抗拒行房　丈夫被迫分房瞓無性生活30年

親子 14:27 2023/06/01

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

有人夫指妻子懷孕生仔後抗拒行房，夫妻沒性生活長達30年。（iStock圖片）

有夫婦因生兒育女後，生活模式改變而影響性生活。台灣一名人夫向法院申請離婚，訴苦妻子懷孕生仔後抗拒行房，孩子幾歲後，他被迫分房瞓，自此沒有性生活長達30年。

綜合台灣傳媒報道，新竹縣一名人夫與妻子於1984年結婚，婚後性格不合，妻子因不喜歡小朋友，二人很少行房，直至結婚8年後她才同意生孩子。只是妻子懷孕後對房事更抗拒，自此夫妻沒有發生性行為。子女4歲時，二人時開始分房瞓。

夫妻經常因子女的教養問題、性生活不協調等吵鬧。人夫不滿妻子動不動說離婚，她每天放工後就鎖上房門，將他留在門外。即使夫妻身在同一屋簷下卻儼如陌生人，彼此沒有任何互動。

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夫妻31年沒行房

人夫忍受多年，在2013年6月提出離婚，當時妻子卻不同意離婚，也遭女家反對，只肯簽署分居協議書，自此開始長達10年的分居生活。去年新冠肺炎疫情期間，他一度無家可歸，妻子拒絕讓他回去暫住。人夫忍了31年，最近向新竹地方法院訴請離婚。

妻子卻指丈夫因撥打色情電話遭詐騙，損失高額金錢，並出軌中國籍女子，還生下一子。她發現匯款39萬人民幣（約43萬港元）給小三後，丈夫才坦承外遇。

法官認為二人的婚姻有名無實，因此判准他們離婚，全案仍可上訴。

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責任編輯︰王明芳

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