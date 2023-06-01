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【思家大戰】李思捷被素人挑機比拼拉丁舞　「可愛擔當」鍾柔美連環賣萌

娛樂 13:41 2023/06/01

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

Yumi化身可愛擔當，答問題時表情多多。

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季本周日（5月4日）播出一集，向海嵐率領的「毛特兒」隊，成員包括周奕瑋、黃嘉雯、鍾柔美（Yumi）及黃浩倫，對戰由家庭觀眾Billy Sir率領的「香港拉丁」隊，成員包括Lili、Xenia、Alexis、Jing。

「香港拉丁」隊的成員來自五湖四海，包括委內瑞拉、西班牙和多明尼加等等，隊員們一出場先以西班牙話說出《思家大戰》口號「最緊要『玩得開心』」，炒熱氣氛！

多才多藝嘅思捷大騷舞技。

思捷大騷舞藝

當中身為拉丁舞高手的Lili，即席大顯身手的同時，更向思捷挑機一起跳拉丁，多才多藝的思捷不甘示弱大騷舞藝，臨尾更大擺Chok爆Pose，贏盡全場掌聲！

而隊員中要數最出位的就是來自西班牙，但說得一口流利廣東話的Xenia當被思捷問如何學習粵語時，她說：「我2008年嚟香港讀書，之後『食（識）』咗我男友……」引得全場爆笑！

Yumi超可愛

至於由向海嵐領軍的「毛特兒」隊，外表甜美的Yumi化身「可愛擔當」，回答「一講起吸血會諗起啲乜？」時，Yumi𢱑頭撒嬌說：「點解咁難嘅？」思捷即扮可愛聲：「求其講一個出嚟啦！」

之後，Yumi再出動扁嘴、聳肩等動作連環賣萌，可愛指數爆錶！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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