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【拖欠租金】凱施餅店觀塘分店被指欠租17個月　業主入稟追逾243萬兼收舖

社會 13:10 2023/06/01

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凱施餅店觀塘分店被指欠租17個月，業主入稟追逾243萬兼收舖。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，其位於觀塘物華街分店日前遭業主入稟高等法院，指分店自2021年12月至2023年5月，拖欠租金共17個月，遂入稟要求經營公司支付欠租及差餉共逾243萬元，並須交吉舖位。

原告 Yu Chun Fat、 Kam Chun Yu Lim及Chik Ye Kam Yong Arlene；答辯人凱施食品有限公司及董事蕭偉堅。

入稟狀指，原告為觀塘物華街一地舖業主，原告與答辯公司於2016年3月簽訂租賃協議，以11.5萬租出舖位，維期3年，並由蕭作擔保。至2019年3月更新3年租約，租金為逾13.2萬。原告指答辯公司自2021年12月未有支付租金及差餉，遂於2022年11月兩度經律師行去信答辯公司，要求支付租金等款項逾160萬元不果。

原告遂入稟高院，指答辯人自2021年12月至2023年5月拖欠共17個月租金及差餉，共涉逾243萬元，並須將舖位交吉，另須支付利息及訟費。

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記者：林育慧

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