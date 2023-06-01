【微波爐煮食】跟抖音學煮飯37歲女子微波爐叮蛋　湯匙一挖即爆半邊臉嚴重燙傷 【附安全使用貼士】

▲ 跟抖音學煮飯37歲女子微波爐叮蛋，湯匙一挖即爆半邊臉嚴重燙傷。

切勿隨意將食物放入微波爐煮熟，因為後果可以非常嚴重！美國一名37歲女子早前跟從TikTok的烹飪教學短片，用微波爐「水煮蛋」後發生爆炸意外，致半邊臉被嚴重燙傷！

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根據外媒報道，現年37歲的Shafia Bashir早前跟從TikTok教學，照辦煮碗將熱水混少許鹽，再將一顆雞蛋放進杯裏，然後再將杯放入微波爐加熱數分鐘。豈料，正當她打算大快朵頤享用，用湯匙敲打雞蛋之時，蛋液竟如噴泉般湧出，她未及閃避，右臉慘遭蛋液灼傷。她即時將臉放在水龍頭下沖洗20分鐘，再急忙前往急症室求醫。

Shafia指傷口即使經過處理，但過了12小時仍然感到非常刺痛，不幸中的大幸是，經過兩周休養後，傷口已痊癒。她隨後拍片向大眾分享這宗恐怖回憶，又展示爆炸時杯的殘骸，可見雞蛋爆破時威力非常駭人。她又借自己的遭遇令他人引以為戒，尤其切勿盲目跟風，以免重蹈覆轍，不幸受傷。

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事實上，過往曾多次有微波爐煮食的爆炸意外，英國醫學期刊亦曾指出「微波爐叮雞蛋」相當危險，因加熱後蛋殼的蒸氣無法散走，形成壓力便有機會釀成爆炸，建議「叮雞蛋」前要先把蛋殼、蛋黃薄膜除去。除了雞蛋，亦有不少食物不宜放在微波爐加熱，如提子、腸仔等，亦有可能引致爆炸。

不宜放進微波爐叮的6種食品

日本節目《ハナタカ！優越館》就曾分享日常生活中有6種食品，都不宜放進微波爐叮。

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雞蛋、腸仔、明太子、魷魚

相信很多人都知道雞蛋不能放進微波爐叮，因為雞蛋中的薄膜會因電磁波而發熱膨脹，擠壓蛋黃而發生爆炸。但其實除了雞蛋，其他有薄膜包覆的食物，如腸仔、明太子、魷魚等，放進微波爐叮時都要注意，建議先在表面戳洞，然後再放入微波爐叮。

番薯／易燒焦的食物

此外，節目組又試叮OL最愛的番薯。結果叮熱番薯17分鐘後，微波爐就開始冒出白煙，後來甚至起火。上智大學理工學部物質生命理工學科堀越智教授解釋，食物上如有燒焦的部份，會容易集中電磁波，溫度可能會高達幾百度，所以糖分、鹽分高的食物，如醬油丸子，會更易燒焦，引致意外起火。

微波爐裏的油漬

節目更提醒，除了食物，微波爐裏的油漬都要小心！節目組實測，如在充滿油污的微波爐中加熱食物，油污會因加熱而產生碳化反應，最後起火。

高危食物

此前，東京消防廳亦曾實測其他可引致火災的危險食物，同樣發現煨番薯、生番薯，還有中式菜肉包，中式紅豆包在加熱約5至12分鐘就會燃燒起火。

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責任編輯：羅嘉欣