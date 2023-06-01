【奇蹟康復】24歲女生3年前遇車禍險成植物人　奇蹟甦醒開咖啡店圓夢

▲ 女生3年前遇車禍險成植物人 奇蹟甦醒開咖啡店圓夢

台灣一名24歲女生近3年前因經歷一場嚴重車禍，致大腦重創，手術後昏迷指數只有3（分數越低為越嚴重），一度被醫生宣判可能成為植物人。在醫療團隊的積極治療及家屬堅持下，她最終奇蹟甦醒，經過長時間復健，如今與哥哥一同創業開咖啡店，展開人生新一頁。

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綜合台媒報道，2020年8月12日下午，剛升上大學4年級的陳彥蓉，在台南永康大灣路發生嚴重車禍。當時她駕著電單車，與一輛行經大灣路的私家車相撞，當場被撞飛並摔到至地上。她隨即被送到成大醫院救治，但因頭部重創，手術後昏迷指數只有3，在醫院深切治療部住了足足近一個月，醫生亦評估她或將變成植物人。

當時醫生甚至建議家屬尋找安養機構，但家人不願放棄，其後陳彥蓉被轉至彰化醫院繼續接受治療。除了神經外科、中醫會診，亦進行連串物理治療及言語治療等，慢慢好轉。陳彥蓉由最初連起身都需要攙扶，每一步都走得極為緩慢；經過近3年時間，目前已能像一般人一樣正常起居。

然而，由於陳彥蓉的大腦曾經受創，影響語言邏輯能力，導致她求職時處處碰壁，一度十分挫敗。其母陳淑珍說：

她連續跟我講兩遍說那乾脆死掉好了，我既然不能做事當初就不要救我，當媽媽聽了非常難過，我就有這個念頭，我是不是應該開個店，給她讓她去經營。

因為不放心讓陳彥蓉出去工作，陳淑珍便生出開店讓女兒就業的念頭。她想起陳彥蓉喜歡烘焙，常做蛋糕和手工餅乾，所以決定開咖啡店替她圓夢，希望讓女兒重拾烘焙手藝之餘，也可透過與客人互動刺激她的語言神經迴路。

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而身體逐漸康復後，陳彥蓉開始努力復健，除了能參加馬拉松賽事外，今年年初更曾到瑞士登上白朗峰圓夢。她接受台媒訪問時，表示自己「想要完成夢想」，想上班，並認為這樣才有被救活回來的意義。

陳彥蓉現在與哥哥陳冠宇一同經營咖啡店「途啡」，店名取自家中愛貓名字Toffee的中文諧音，另外亦有「人生旅途上的咖啡館」之意。

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責任編輯：羅嘉欣