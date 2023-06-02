【口罩下的微笑】孩子摘下口罩後對生活的盼望 製作成明信片在屯門市廣場展出

「口罩令」於2023年3月撤銷，三年疫情過去，大家都努力「復常」，社會及校園努力恢復過去的步伐。雖然口罩摘下，但我們沒有時光機，不能回到過去。

小三男生：校長我終於見到妳的樣子了！

校長：你見過鄰座陳小明的樣子沒有？

小三男生：小息時見過1秒。

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以上是農曆年後在有蓋操場跟孩子的對話，聽上來有趣，細想喊心酸。不同的疫情措施，尤其是口罩令，對學生的自信和溝通能力產生了深遠的影響。孩子在這種新常態下成長了數個寒暑，確實錯失了某些經歷。筆者機緣下跟星愉願景（Wonders Initiatives）幾位義工談起這校園剪影，播下了「口罩下的微笑」（Smile under the mask）的種子。

疫情期間孩子們都認為口罩是必須的，甚至在口罩令撤銷後，摘下口罩對他們很不習慣，甚至欠缺安全感。筆者和星愉願景希望了解孩子們對摘下口罩後「正常」生活的期盼，透過藝術創作，欣賞孩子們獨特的視角和豐富的創作，並共同探索未來和「亦後」的可能性。

孩子們的創作經過沉澱和整理，製作成100款的明信片，把經歷結集成書，2023年6月2日至11日在屯門市廣場中央廣場舉行展覽-「亦後日常」。「亦後」是古詞彙，代表今後或之後的思想。

「亦後日常」=（疫情）之後日常的思想

疫情三年，是這一代孩子成長中獨特的經歷，我們可以為孩子們做的，是讓他們擁有積極的信念，往前看。願他們更懂得珍惜，感恩。

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