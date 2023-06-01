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【中暑熱死】1歲BB被寄養媽媽獨留車廂　43℃高溫困足9小時活活熱死

兒童健康 13:38 2023/06/01

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美國有嬰幼兒被獨留車廂中暑亡。（i-stock圖片，非當事人）

獨留兒童在汽車內，後果可大可小！近日美國一星期接連發生2宗嬰兒被熱死車內的慘劇。1歲BB被寄養媽媽獨留車廂9小時熱死，另一名11個月大BB被去崇拜的父母留在車上約3小時亡。

綜合外媒報道，美國華盛頓州皮爾斯郡（Pierce County）皮阿拉普市（Puyallup）於24日（上周三）一名1歲嬰中暑死亡。據Puyallup警察局警員Don Bourbon表示，該名1歲嬰兒交由醫院社工寄養，於24日事發上午8時左右，孩子的寄養媽媽到達醫院上班，但她忘記了孩子在車內，直到下午5時多下班才意識到這一點。

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43℃高溫車廂困足9小時

當時1歲嬰兒已被獨留困在車廂長達9小時，雖然當天氣溫約在21至23℃，但車內溫度高達43℃，等寄養媽媽回到車上發現時，嬰兒已經沒有反應，送醫已不治，目前該嬰兒的寄養媽媽與其家人正在配合調查，事件中暫沒有人被起訴。

另外，在28日（周日），美國佛州棕櫚灣市（Palm Bay）亦發生嬰幼兒熱死事件。有一對父母在當天前往教堂做禮拜，將11個月大嬰兒獨留在車上約3小時，當時警方在巴布科克街（Babcock Street）發現一輛車，車內有名嬰兒沒反應，送醫後宣布死亡。據悉當天氣溫約在攝氏20多度，不過估計車內溫度超過46℃，案件仍在調查中。

兒童體溫上升快易中暑亡

過往，不時有孩子被困車廂活活熱死中暑亡的慘案。車廂內就像個焗爐，即使是在數分鐘內，溫度可以上升至危險的程度，而且通風不足，出現中暑問題，甚至或會影響生命安危。有專家指，在陽光直射下，密閉車廂內的溫度可在1小時內上升約20℃，在這樣的高溫下，兒童體溫上升、體內水份散失的速度遠比成年人快，他們的呼吸系統和耐熱能力又不如成年人，因此孩子一旦被困車廂，易出現重度中暑致死。

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責任編輯︰王明芳

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