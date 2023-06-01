【前警訊主持】麥振江跟周潤發曾是同學　鼓勵女兒麥詩敏做主播：陪她練咬字

▲ 麥振江仍然甚fit！

近日榮升準外父的麥振江，因著女兒麥詩敏（TVB新聞主播）、因著被發現客串《毒舌大狀》被人「翻舊帳」。

這「舊帳」從他自己口中翻出來，可以說多姿多采，參加TVB第三期藝員訓練班（同屆有周潤發、任達華、吳孟達、盧海鵬）但因氣胸入院而停學，陰差陽錯擔任《警訊》及「歡樂篷車」主持，形象鮮明，結果，好過在娛樂圈浮沉打滾。

▲ 麥振江因為一向給人正氣的形象，所以做奸角就免了，在《毒舌大狀》做法官就無問題。戲中與黃子華有對手戲。（圖片：被訪者提供）

明白女兒主播壓力

今時今日的父親其實都很開明，女兒麥詩敏畢業於科技大學工商管理系，但年輕時，麥振江已讓她出鏡。「拍《警訊》也需要演員，她十幾歲中學生的時候，我已經叫她客串，計落都有十次八次。」

但做藝員麥振江就未必鼓勵，因為路途漫長，以前有《民間傳奇》，需要很多演員，現在要突圍出鏡不容易，反而他不反對女兒選香港小姐。「有甚麼問題呢？不過，我想她不會。我做這行是誤打誤撞，如果不喜歡經常坐寫字樓，喜歡周圍走拍下嘢，如果她做到會好開心。」

及後他見無線新聞台請主播，就慫恿女兒嘗試。「我有幫她在家裏練習，叫她讀報紙給我聽，最初是唔得的。」正式入職返通宵更，報道晚間新聞，作為父親每一晚都會從12點看到1點以示支持。

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不過，初出茅廬的麥詩敏，就發生了一件街知巷聞的失誤，在報道泰國中東呼吸綜合症疫情時，重覆地說成：「中東呼吸中級綜合 呼吸中東 呼 中級呼吸 中東呼吸綜合症」，令網民高度關注。

「那時候是深夜12:30pm，她這樣不斷救是非常錯誤的做法，但幸好高層無出聲，已經發生了，就當是一個好好的教訓。」麥振江想起自己以前主持《警訊》是錄影，但NG都不多。「但新聞報道是直播，心理壓力好大。如果特首出來講幾句，用幾句說話去總結，一點也不簡單，錯了就好麻煩。」

常被誤作潘志文

麥振江除了是麥詩敏的父親外，他最為人熟悉是因為他曾長時間主持《警訊》，形象深入民心。說起當初如何入職，原來與藝人潘志文有關。「《警訊》最初是由足球評述員葉觀楫主持，之後潘志文及港台的麥世亮都主持過短時間。一次總督察劉啟法見我做歡樂篷車的主持，以為我是潘志文，適逢《警訊》需要找主持人，便叫我去試鏡。」

其實，70年代麥振江投考TVB訓練班時，當時負責訓練班的陳有后，見到麥振江也說：「你來做甚麼？」對於一心來報考的他，也感到一頭霧水，不知如何應對，及後才知道陳有后也認錯他是潘志文。

到麥振江開始主持《警訊》，還借用了《歡樂今宵》的黃金時段9:30pm播映15分鐘，李司棋也和潘志文調侃：「你細佬出場了！」

▲ 麥振江年輕時因為患過氣胸，加上父親在他讀浸會大學時，因為肝癌四十多歲便過身，所以他一直以來不煙不酒，非常注重健康，因此68歲仍然身形fit爆。（曾攝輝攝））

不是警務人員卻被誤作幫辦

因為主持《警訊》的形象太入屋，當年許多人都以為麥振江是警察，會叫他「麥幫辦」，後來還「升職」至「麥警司」。「我當時27歲，其實真的有好高級的警務人員叫我去考幫辦，因為以這個年齡，如果一路升職，是有機會可以做到警務處處長，當然不是我一定做到，而是由27歲開始做幫辦最有機會。」

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但麥振江是一個沒有太大野心的人，而當時日間既要做港台的《警訊》工作，又要晚上兼顧歡樂篷車，他覺得自己某程度都是服務社會。「好像我呼籲市民提供線索讓警方破案，不要掉垃圾清潔香港，都是希望大家安居樂業，因此我不想放棄一切。」

事實上，麥振江又真的喜歡做司儀的工作，而他的偶像是何守信。「我在他身上學到嘢，他每一次出場都是交了一些戲，如EYT是歡樂，帶動氣氛，不是一輪咀說話，而且節奏好好，不快不慢，因為有些人就是太快、或者太慢。」

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其實70年代，有大專學歷的不多，麥振江畢業於浸會大學傳理系，同班還有鄭丹瑞、袁志偉，因此做司儀學歷高有優勢，而麥振江真的一直做到退休，現在偶然客串也樂此不疲。

難忘陳百強的一句話

歡樂篷車是屬於政府新聞處的流動劇場，麥振江早於浸會大學讀書時，已開始策劃及主持，可以說帶給麥振江許多的回憶。

70年代娛樂不多，一架開篷車走勻港九新界，一周四天在不同地方做推廣活動，每次都有主題，如瘋狗症、肅貪、防火，但以滅罪居多。「在戶外做日曬雨淋，而在7層公屋附近做show，更會有居民惡作劇，在上面掟水袋、掟花盆的泥等等。」

能夠於1976-1985年間，成為歡樂篷車的主持，麥振江覺得自己的優勢是懂得彈結他唱歌。「因為有時嘉賓失場，不能齋講15-20分鐘，而我可以自彈自唱攝位。」他的「飲歌」是《禪院鐘聲》，年輕一輩就可能未聽過了。

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張國榮梅艷芳紛紛亮相歡樂篷車

當年麥振江還要負責聯絡魔術雜技表演者、樂隊唱歌、找藝人出show，因此認識不少冒起的新星，如古巨基、張國榮、黃杏秀、陳百強、梅艷芳、毛舜筠等等，論最深刻首推陳百強。

「靚仔、不太出聲，說話也陰聲細氣。當時做完show後流行去慶功宴，我記得和陳百強一起打麻將，他也是一直唔出聲。當時有人出口術經常說自己的牌『爛』，Danny睇通睇透就好直接地說：『得啦，啲牌靚就唔駛講啦！』」

另一個在麥振江心目中都是毫無架子的，是他口中的「榮仔」張國榮。「那時候他返麗的電視，我們在巴士上全程漫無邊際地風花雪月，當時不覺得他有甚麼大志。後來他紅了，在港台也試過『小便相逢』，見到面會傾兩句。」

歡樂篷車也曾經出現過一位有錢也請不到的稀客——名伶新馬師曾。「那次的show是在灣仔修頓球場做，由於他住灣仔，與他稔熟的街坊便請了他下來。他的太太還服侍周到，擔了張凳讓他坐，還在一旁撥扇。」

既然現身了，新馬師曾又沒理由不唱返枝首本名曲，娛樂街坊。

記者：何小雲