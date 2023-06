英國靈魂歌王Sam Smith的2023年世界巡迴演唱會—亞洲巡演將於10月展開榮耀之旅,在香港歌迷們翹首期盼下,Sam Smith即將首次抵港演唱,將於10月6日於香港AsiaWorld-Expo演出,主辦單位正式宣布門票於6月6日上午10時在快達票網站全面公開發售。

他這次首度香港演唱會除將聚焦在最新專輯《Gloria》,亦將演唱歌迷耳熟能詳的暢銷招牌金曲。

Sam Smith無疑是近年來全球最成功的流行歌手之一,擁有《La La La》、《Stay with Me》、《I'm Not the Only One》、《Too Good At Goodbyes》等多首暢銷金曲。全球超過3500萬張銷量、累積2億6千萬單曲銷量以及450億次的串流平台收聽流量,出道至今已坐擁5項GRAMMY獎項。